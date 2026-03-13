82-летний голливудский актер выглядит неузнаваемо (фото)

82-летний американский актер Роберт Де Ниро выглядел хилым, выйдя для непринужденной прогулки в Нью-Йорке.

Легенда экрана, одетая от холодной погоды, была сфотографирована во время прибытия в свой отель в Трайбеке. Об этом пишет Daily Mail.

Роберт Де Ниро выглядел неузнаваемым

Де Ниро был одет в черную шапку и полосатый шарф, которые он соединил с практичной темно-синей курткой и брюками в тон. Актер оделся в черные кроссовки, взял с собой черный рюкзак и пачку бумаг.

Артист, похоже, не планирует сбавлять темп и остается невероятно занятым рядом громких проектов.

Де Ниро недавно повторил свою роль Джека Бернса в долгожданном фильме "Знакомство с Факерами", в котором он воссоединится с Беном Стиллером.

Роберт Де Ниро выглядел неузнаваемым Фото: Backgrid

Выход комедии запланирован на ноябрь этого года.

Обладатель премии "Оскар" также должен появиться в жутком психологическом триллере "Человек-шепот" и телесериале "Мистер Естественный".

