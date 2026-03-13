82-летний голливудский актер выглядит неузнаваемо (фото)
82-летний американский актер Роберт Де Ниро выглядел хилым, выйдя для непринужденной прогулки в Нью-Йорке.
Легенда экрана, одетая от холодной погоды, была сфотографирована во время прибытия в свой отель в Трайбеке. Об этом пишет Daily Mail.
Роберт Де Ниро выглядел неузнаваемым
Де Ниро был одет в черную шапку и полосатый шарф, которые он соединил с практичной темно-синей курткой и брюками в тон. Актер оделся в черные кроссовки, взял с собой черный рюкзак и пачку бумаг.
Артист, похоже, не планирует сбавлять темп и остается невероятно занятым рядом громких проектов.
Де Ниро недавно повторил свою роль Джека Бернса в долгожданном фильме "Знакомство с Факерами", в котором он воссоединится с Беном Стиллером.
Выход комедии запланирован на ноябрь этого года.
Обладатель премии "Оскар" также должен появиться в жутком психологическом триллере "Человек-шепот" и телесериале "Мистер Естественный".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Роберт Де Ниро и Тиффани Чен посетили премьеру фильма
- В 2024 году Де Ниро отметил день рождения, прыгнув с яхты в воду.
Кроме того, американского актера заметили на редком свидании с возлюбленной Тиффани Чен.