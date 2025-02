81-летний Роберт Де Ниро отправился на свидание с младшей на 36 лет возлюбленной (фото)

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен воспитывают маленькую дочь Джию. Вскоре девочке исполнится два года.

81-летнего американского актера Роберта Де Ниро заметили на редком свидании с возлюбленной Тиффани Чен, 45. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Таксист" сопровождал свою избранницу, чтобы посмотреть концерт Пола Маккартни, который состоялся накануне в зале Bowery Ballroom на Манхэттене.

Частное шоу 82-летнего английского рокера в зале на 575 мест было распродано всего за 30 минут.

Маккартни выступил с 90-минутным шоу, которое включало такие хиты, как A Hard Day's Night, Maybe I'm Amazed, Ob-la-di Ob-la-da, Get Back, Hey Jude, а также новую песню The Beatles Now and Then, которая получила "Грэмми".

Де Ниро пришел на музыкальное событие в синем пальто с черно-серым шарфом, добавив к образу очки. Тем временем его избранница была в черном пальто с ярким шарфом.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен

Вскоре Роберт и Тиффани 6 апреля 2025 года отпразднуют второй день рождения своего ребенка — дочери Джии Вирджинии Чен Де Ниро.

Актер и его возлюбленная в апреле 2023 года стали родителями Джии — первого совместного ребенка пары. Девочка стала седьмым ребенком Де Ниро.

Пара познакомилась на съемках фильма "Стажер" и долгое время скрывала свои отношения от публики.

"Я стараюсь изо всех сил, вот и все. Надеюсь, они будут счастливы", — сказал Де Ниро The Times о своей семье.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Фото: Getty Images

