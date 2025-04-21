Застрял по пояс: первое свидание закончилось спасательной операцией (фото)

Первое свидание в Мичигане (США) едва не закончилось трагедией. Мужчину засосал зыбучий песок во время прогулки по пляжу, и выбраться он смог только с помощью спасателей.

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Об этом пишет портал Mlive.com.

В Мичигане первое свидание обернулось настоящей спасательной операцией. Мужчину засосал зыбучий песок прямо во время прогулки у озера. Инцидент произошел с Майклом О’Брайеном, который пригласил свою коллегу Бреанну Сику прогуляться по пляжу у озера Мичиган.

Пара неспешно гуляла, собирая красивые камни, как вдруг земля буквально ушла из-под ног мужчины. Песок резко провалился, и О’Брайен оказался в ловушке — засыпан по пояс и полностью обездвижен. Он попытался выбраться, но тщетно.

"Такое ощущение, будто кто-то держал мою ногу под землей", — вспоминал он.

Мужчину вытащили при помощи спасательного жилета и веревки Фото: MLive

Прошло 15 минут, прежде чем он сдался и попытался дозвониться в службу спасения. Однако из-за плохой связи диспетчеры приняли его звонок за спам и повесили трубку. Тогда за дело взялась Бреанна, и ее звонок оказался удачным. Женщина не только смогла описать ситуацию, но и впервые публично назвала О’Брайена "моим парнем".

Через несколько минут прибыли спасатели. Они вытащили мужчину при помощи спасательного жилета и веревки, расширив яму и обеспечив ему безопасный выход.

Мужчина отметил, что свидание, безусловно, получилось незабываемым.

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