Застряг по пояс: перше побачення закінчилося рятувальною операцією (фото)

Перше побачення в Мічигані (США) ледь не закінчилося трагедією. Чоловіка засмоктав сипучий пісок під час прогулянки пляжем, і вибратися він зміг тільки за допомогою рятувальників.

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Про це пише портал Mlive.com.

У Мічигані перше побачення обернулося справжньою рятувальною операцією. Чоловіка засмоктав хиткий пісок просто під час прогулянки біля озера. Інцидент стався з Майклом О'Браєном, який запросив свою колегу Бреанну Сіку прогулятися пляжем біля озера Мічиган.

Пара неспішно гуляла, збираючи гарне каміння, як раптом земля буквально пішла з-під ніг чоловіка. Пісок різко провалився, і О'Браєн опинився в пастці — засипаний до пояса і повністю знерухомлений. Він спробував вибратися, але марно.

"Таке відчуття, ніби хтось тримав мою ногу під землею", — згадував він.

Чоловіка витягли за допомогою рятувального жилета і мотузки Фото: MLive

Минуло 15 хвилин, перш ніж він здався і спробував додзвонитися до служби порятунку. Однак через поганий зв'язок диспетчери прийняли його дзвінок за спам і повісили слухавку. Тоді за справу взялася Бреанна, і її дзвінок виявився вдалим. Жінка не тільки змогла описати ситуацію, а й уперше публічно назвала О'Браєна "моїм хлопцем".

Через кілька хвилин прибули рятувальники. Вони витягли чоловіка за допомогою рятувального жилета і мотузки, розширивши яму і забезпечивши йому безпечний вихід.

Чоловік зазначив, що побачення, безумовно, вийшло незабутнім.

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