82-летний Пол Маккартни вышел на публику с женой (фото)
Легендарный музыкант посетил премьеру фильма о The Beatles. Продюсером картины стал Мартин Скорсезе.
82-летний английский певец Пол Маккартни вышел в свет со своей женой, 65-летней Нэнси Шевелл. Об этом пишет Daily Mail.
Музыкант появился на премьере документального фильма о The Beatles в театре Hudson Square Theatre в Нью-Йорке.
Маккартни надел пиджак из смешанных материалов с серым твидом и светлыми джинсовыми деталями вдоль манжетов, воротника и пуговиц по центру. Певец также примерил замшевые кроссовки и черные брюки.
В частности, певец позировал для фото со своей женой, а также исполнительным продюсером документального фильма, известным режиссером Мартином Скорсезе.
Шевелл предстала в полностью черном наряде с длинным кружевным кардиганом. Она распустила свои волосы и добавила к образу несколько лаконичных украшений.
Тем временем Мартин Скорсезе появился в темно-синем костюме, который он сочетает с рубашкой на пуговицах и контрастным темно-красным галстуком в горошек.
Легендарный режиссер также взял с собой свою дочь Франческу Скорсезе. Она носила платье-рубашку на пуговицах с изображением обложки культового альбома The Beatles Abbey Road.
Отметим, что Пол Маккартин и Нэнси Шевелл обручились в мае 2011 года и связали себя узами брака в октябре того же года на церемонии в ратуше Старого Мэрилебона в Лондоне.
Напомним, Пол Маккартни стал музыкантом-миллиардером.
Также Фокус писал о 12-й годовщине бракосочетания Пола Маккартни и Нэнси Шевелл.