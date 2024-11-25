82-летний Пол Маккартни вышел на публику с женой (фото)

Легендарный музыкант посетил премьеру фильма о The Beatles. Продюсером картины стал Мартин Скорсезе.

82-летний английский певец Пол Маккартни вышел в свет со своей женой, 65-летней Нэнси Шевелл. Об этом пишет Daily Mail.

Музыкант появился на премьере документального фильма о The Beatles в театре Hudson Square Theatre в Нью-Йорке.

Маккартни надел пиджак из смешанных материалов с серым твидом и светлыми джинсовыми деталями вдоль манжетов, воротника и пуговиц по центру. Певец также примерил замшевые кроссовки и черные брюки.

В частности, певец позировал для фото со своей женой, а также исполнительным продюсером документального фильма, известным режиссером Мартином Скорсезе.

Шевелл предстала в полностью черном наряде с длинным кружевным кардиганом. Она распустила свои волосы и добавила к образу несколько лаконичных украшений.

Пол Маккартни и Нэнси Шевелл

Тем временем Мартин Скорсезе появился в темно-синем костюме, который он сочетает с рубашкой на пуговицах и контрастным темно-красным галстуком в горошек.

Легендарный режиссер также взял с собой свою дочь Франческу Скорсезе. Она носила платье-рубашку на пуговицах с изображением обложки культового альбома The Beatles Abbey Road.

Пол Маккартни, Франческа Скорсезе и Мартин Скорсезе

Отметим, что Пол Маккартин и Нэнси Шевелл обручились в мае 2011 года и связали себя узами брака в октябре того же года на церемонии в ратуше Старого Мэрилебона в Лондоне.

Напомним, Пол Маккартни стал музыкантом-миллиардером.

Также Фокус писал о 12-й годовщине бракосочетания Пола Маккартни и Нэнси Шевелл.