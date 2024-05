Сэр Пол Маккартни стал первым в истории Великобритании музыкантом-миллиардером (фото)

За год Пол Маккартни увеличил свое состояние почти на 50 миллионов фунтов Его жена Нэнси Шевелл также обладает значительным капиталом.

Британский музыкант, мультиинструменталист, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни стал первым в истории Великобритании музыкантом-миллиардером, согласно списку богатых людей Sunday Times за 2024 год.

Состояние 81-летней звезды Битлз значительно выросло и в этом году достигло отметки в 1 миллиард фунтов стерлингов. В 2022 году его состояние оценивалось в 865 миллионов фунтов стерлингов. Пол претендовал на первое место музыканта в 2023 году, когда у него было 950 миллионов фунтов стерлингов.

Пол Маккартни со своей женой Нэнси Шевелл Фото: Getty Images

За год Маккартни удалось увеличить свое состояние почти на 50 миллионов фунтов, что приравнивается к 63,3 миллиона долларов (более двух милиардов четыреста восемьдесят пять миллионов гривен — ред.). Достичь этой цифры удалось благодаря гастрольному турне Got Back в 2023 году, в ходе которого музыкант отыграл 35 концертов. Также немаловажную роль сыграли доходы от авторских прав и успех кавера на песню 1968 года "Blackbird", который исполнила американская певица Бейонсе. Кроме того, в прошлом году два сборника "Битлз" — "The Red Album" 1962–1966 годов и "The Blue Album" 1967–1970 годов — были переизданы с добавлением 21 нового трека. Его американская жена Нэнси Шевелл также обладает значительным состоянием.

Согласно рейтингу The Sunday Times Music Rich List, британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер занимает второе место с 515 миллионами фунтов стерлингов, а за ним следует рок-музыкант сэр Мик Джаггер с 415 миллионами фунтов стерлингов.

350 самых богатых людей и семей Британии из списка в рейтинге вместе владеют общим состоянием в 795,36 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что украденную гитару Пола Маккартни стоимостью 10 000 000 фунтов нашли спустя 50 лет. Благодаря своей важности для самого музыканта и истории группы, гитара теперь оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов.