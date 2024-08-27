Пола Маккартни заметили на свидании с младшей почти на 20 лет женой (фото)

Пол Маккартни и Нэнси Шевелл женаты с 2011 года. Общих детей у пары нет.

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82-летний британский певец и композитор Пол Маккартни отправился на свидание с женой. Об этом пишет Daily Mail.

Участник Beatles и его 64-летняя жена Нэнси Шевелл поцеловались во время прогулки в Хэмптонсе. Сэр Маккартни угостил свою возлюбленную мороженым, когда они наслаждались свиданием под летним солнцем.

Для романтической прогулки композитор надел футболку "Ливерпуль" из своей коллекции в The National Portrait gallery. Маккартни соединил ее с черными брюками, элегантными кроссовками и черной кепкой.

Нэнси Шевелл тем временем надела летнее сине-белое платье, которое она соединила с кардиганом. Жена сэра Пола Маккартни завершила свой образ коричневыми босоножками и соломенной пляжной шляпой.

Пол Маккартни и Нэнси Шевелл

Супруги обручились в мае 2011 года и связали себя узами брака в октябре того же года на церемонии в ратуше Старого Мэрилебона в Лондоне. Дочь музыканта Стелла Маккартни тогда разработала свадебные образы молодоженов. Датой свадьбы специально была выбрана годовщина со дня рождения Джона Леннона.

Пол Маккартни и Нэнси Шевелл начали встречаться в 2007 году после знакомства в Хэмптоне. Вскоре после этого музыкальная легенда кратко прокомментировал их отношения, заявив: "Мне просто нравится быть влюбленным".

Напомним, Пол Маккартни стал музыкантом-миллиардером, побив рекорд в Великобритании.

Также Фокус писал о 12-й годовщине бракосочетания Пола Маккартни и Нэнси Шевелл.