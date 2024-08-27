Пола Маккартні помітили на побаченні з молодшою на майже 20 років дружиною (фото)

Пол Маккартні та Ненсі Шевелл одружені з 2011 року. Спільних дітей у пари немає.

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82-річний британський співак та композитор Пол Маккартні вирушив на побачення з дружиною. Про це пише Daily Mail.

Учасник Beatles та його 64-річна дружина Ненсі Шевелл поцілувалися під час прогулянки в Гемптонсі. Сер Маккартні пригостив свою кохану морозивом, коли вони насолоджувались побаченням під літнім сонцем.

Для романтичної прогулянки композитор одягнув футболку "Ліверпуль" зі своєї колекції в The National Portrait gallery. Маккартні поєднав її з чорними штанами, елегантними кросівками та чорною кепкою.

Ненсі Шевелл тим часом одягла літню синьо-білу сукню, яку вона поєднала з кардиганом. Дружина сера Пола Маккартні завершила свій образ коричневими босоніжками та солом’яним пляжним капелюхом.

Пол Маккартні та Ненсі Шевелл

Подружжя заручилося в травні 2011 року і пов'язало себе узами шлюбу в жовтні того ж року на церемонії в ратуші Старого Мерілебона в Лондоні. Дочка музиканта Стелла Маккартні тоді розробила весільні образи молодят. Датою весілля спеціально було вибрано річницю з дня народження Джона Леннона.

Пол Маккартні та Ненсі Шевелл почали зустрічатися 2007 року після знайомства в Гемптоні. Незабаром після цього музична легенда коротко прокоментував їхні стосунки, заявивши: "Мені просто подобається бути закоханим".

Нагадаємо, Пол Маккартні став музикантом-мільярдером, побивши рекорд у Великій Британії.

Також Фокус писав про 12-ту річницю одруження Пола Маккартні та Ненсі Шевелл.