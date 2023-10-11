Пол Маккартні відзначив 12-ту річницю весілля з дружиною Ненсі Шевелл (фото)

Пара почала зустрічатися 2007 року, а одружилася в жовтні 2011 року в Лондоні.

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У понеділок 81-річний британський співак, автор пісень, лицар Британської імперії, один із засновників і учасників рок-гурту The Beatles Пол Маккартні привітав свою 63-річну дружину Ненсі Шевелл з річницею весілля. Пара відзначила 12 років спільного життя. Відповідний пост він опублікував в Instagram, повідомляє Рeople.

"З ювілеєм, моя кохана дружина Ненсі. Давайте проведемо чудове свято, Поле", — написала зірка "Бітлз" поруч із фотографією пари, прикріпивши смайлик "сердечко".

Кілька друзів-знаменитостей у коментарях написали свої добрі побажання. Британська модель Твіггі написала: "З ювілеєм, ви чудова пара", а Рой Орбісон-молодший прокоментував цю подію двома блискучими смайликами.

Історія кохання Пола Маккартні та Ненсі Шевелл

Маккартні та Шевелл почали зустрічатися 2007 року після знайомства в Гемптоні. Незабаром після цього легенда року коротко прокоментувала їхні стосунки, заявивши: "Мені просто подобається бути закоханим".

Пара заручилася в травні 2011 року і пов'язала себе узами шлюбу в жовтні того ж року на простій церемонії в ратуші Старого Мерілебона в Лондоні. Дочка музиканта Стелла Маккартні розробила весільні образи молодят з цієї нагоди. Серед гостей були Рінго Старр і дружина Барбара Бах, а також вдова Джорджа Гаррісона Олівія Гаррісон.

Коли закохані покинули зал після весілля, Маккартні сказав натовпу глядачів, що весілля було "приголомшливим", пожартувавши, що він почувається "одруженим".

Раніше цього року Маккартні розповів про те, що для нього означає бути чоловіком: "Я розглядаю це як просто спробу бути добрим до своєї дружини Ненсі і спробу бути уважним і романтичним".

Маккартні також поділився, що йому подобається бути людиною, на яку "покладається" Шевелл.

"Насправді, я дуже пишаюся тим, що є там "хлопцем". І я знаю, що вона вдячна. Такою є моя роль як чоловіка: бути одночасно силою і романтикою. Я не думаю, що свідомо обрав такий шлях. Просто я так роблю", — написав він.

Маккартні вшанував пам'ять Джона Леннона

Крім річниці весілля, Маккартні відзначив у понеділок ще один важливий момент. 9 жовтня також є днем народження його покійного колеги по групі і друга Джона Леннона.

Він вшанував пам'ять Леннона, який помер у грудні 1980 року. Цього року йому виповнилося б 83 роки.

"Святкую день народження мого чудового друга і соратника @johnlennon", — написав він в Instagram, поділившись чорно-білим зображенням Леннона.

10 жовтня повідомлялося, що Кортні Кардаш'ян привітала пасинка Баркера з днем народження. Фотомодель Кортні Кардаш'ян опублікувала ролик із Лендоном Баркером у ресторані.