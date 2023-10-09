"Я ніколи не була такою щасливою": 72-річна актриса Джейн Сеймур закрутила новий роман (фото)

До знайомства з музикантом актриса Джейн Сеймур була чотири рази одружена. Вона заявила, що у неї теплі стосунки з усіма її колишніми чоловіками і партнерами.

Related video

Британсько-американська акторка, продюсерка і письменниця 72-річна Джейн Сеймур розповіла, що знову знайшла кохання, закрутивши роман із музикантом Джоном Замбетті. Вона опублікувала в Instagram знімки зі своїм новим коханим, повідомляє Fox News.

"Я ніколи не була такою щасливою", — заявила зірка. Свої нові фотографії вона підписала: "Десь у часі", додавши смайлик і сердечка.

На знімках Сеймур була одягнена в золоту сукню з чорно-срібним фактурним піджаком. Модний образ вона доповнила босоніжками на масивних підборах. Замбетті був одягнений у чорний костюм, білу сорочку на ґудзиках і чорні туфлі. Пара сяяла, позуючи перед довгим банкетним столом, який, схоже, був накритий для званого обіду.

Пост володарки премії "Еммі" був швидко наповнений підтримувальними коментарями і привітаннями від її знаменитих друзів і шанувальників.

"Радий вас бачити, я так радий, що Джон дійсно хороший хлопець. Молодець, міс Джейн", — написав актор Джо Лендо, який знімався разом із Сеймуром у популярному серіалі "Доктор Квінн, знахарка" з 1993 по 1998 рік.

Що відомо про особисте життя актриси Джейн Сеймур

До знайомства із Замбетті Сеймур була в дев'ятирічних стосунках із 74-річним британським кінопродюсером Девідом Гріном. Вона була одружена чотири рази. У 1971 році вона вийшла заміж за театрального режисера Майкла Аттенборо, але 1973 року вони розлучилися. Сеймур була одружена з Джеффрі Плейнером протягом одного року з 1977 по 1978 рік. 1981 року колишня "дівчина Бонда" пов'язала себе узами шлюбу з бізнесменом Девідом Флінном. У них народилася дочка Кетрін, якій зараз 41 рік, і син Шон, якому зараз 38 років. У 1992 році вони розійшлися. Також Сеймур була одружена з актором і режисером Джеймсом Кічем з 1993 по 2015 рік, у них є 27-річні близнюки Крістофер і Джон.

Сеймур пояснила, що у неї близькі стосунки з усіма своїми колишніми чоловіками і колишніми партнерами.

"Чесно кажучи, я досі дуже, дуже близька з усіма чоловіками, за якими була одружена, і з кожним чоловіком, з яким коли-небудь зустрічалася", — сказала вона.

Раніше Фокус писав про те, що 72-річна актриса Джейн Сеймур розповіла про секрети молодості. Актриса, яка була "дівчиною Бонда" в 1973 році і з того часу абсолютно не змінилася, поділилася, як зберігає квітучий вигляд.