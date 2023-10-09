"Я никогда не была так счастлива": 72-летняя актриса Джейн Сеймур закрутила новый роман (фото)

До знакомства с музыкантом актриса Джейн Сеймур была четыре раза замужем. Она заявила, что у нее теплые отношения со всеми ее бывшими мужьями и партнерами.

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Британско-американская актриса, продюсер и писательница 72 -летняя Джейн Сеймур рассказала, что снова нашла любовь, закрутив роман с музыкантом Джоном Замбетти. Она опубликовала в Instagram снимки со своим новым возлюбленным, сообщает Fox News.

"Я никогда не была так счастлива", — заявила звезда. Свои новые фотографии она подписала: "Где-то во времени", добавив смайлик и сердечки.

На снимках Сеймур была одета в золотое платье с черно-серебряным фактурным пиджаком. Модный образ она дополнила босоножками на массивных каблуках. Замбетти был одет в черный костюм, белую рубашку на пуговицах и черные туфли. Пара сияла, позируя перед длинным банкетным столом, который, похоже, был накрыт для званого обеда.

Пост обладательницы премии "Эмми" был быстро наводнен поддерживающими комментариями и поздравлениями от ее знаменитых друзей и поклонников.

"Рад вас видеть, я так рад, что Джон действительно хороший парень. Молодец, мисс Джейн", — написал актер Джо Лэндо, снимавшийся вместе с Сеймуром в популярном сериале "Доктор Куинн, знахарка" с 1993 по 1998 год.

Что известно о личной жизни актрисы Джейн Сеймур

До знакомства с Замбетти Сеймур была в девятилетних отношениях с 74-летним британским кинопродюсером Дэвидом Грином. Она была в браке четыре раза. В 1971 году она вышла замуж за театрального режиссера Майкла Аттенборо, но в 1973 году они расстались. Сеймур была замужем за Джеффри Плейнером в течение одного года с 1977 по 1978 год. В 1981 году бывшая "девушка Бонда" связала себя узами брака с бизнесменом Дэвидом Флинном. У них родилась дочь Кэтрин, которой сейчас 41 год, и сын Шон, которому сейчас 38 лет. В 1992 году они разошлись. Также Сеймур была замужем за актером и режиссером Джеймсом Кичем с 1993 по 2015 год, у них есть 27-летние близнецы Кристофер и Джон.

Сеймур объяснила, что у нее близкие отношения со всеми своими бывшими мужьями и бывшими партнерами.

"Честно говоря, я до сих пор очень, очень близка со всеми мужчинами, за которыми была замужем, и с каждым мужчиной, с которым когда-либо встречалась", — сказала она.

Ранее Фокус писал о том, что 72-летняя актриса Джейн Сеймур рассказала о секретах молодости. Актриса, которая была "девушкой Бонда" в 1973 году и с той поры совершенно не изменилась, поделилась, как сохраняет цветущий вид.