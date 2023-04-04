72-летняя актриса Джейн Сеймур рассказала о секретах молодости

Актриса, которая была "девушкой Бонда" в 1973 году и с той поры совершенно не изменилась, рассказала, как сохраняет цветущий вид.

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Актриса Джейн Сеймур, звезда сериала "Доктор Куин, женщина-врач", раскрыла свой секрет молодости. А точнее, сообщила, как нужно фотографироваться, чтобы выглядеть лучше на фото. Об этом пишет Woman And Home.

За годы, проведенные в Голливуде, актриса, сыгравшая гадалку Солитер в фильме бондианы "Живи и дай умереть", научилась многим профессиональным приемам, которые помогают ей отлично выглядеть на фото.

Джейн, которая, как известно, никогда не делала подтяжку лица и выглядит просто невероятно, рассказала, что просто просит правильно выставить свет.

Джейн Сеймур и Пирс Броснан Фото: Instagram janeseymour

"Итак, в ту минуту, когда вы убираете верхний свет, у меня пропадают мешки под глазами. Если верхний свет выставлен – мешки есть. Так что мне не нужен верхний свет, и свет направляют прямо на меня. К счастью, я могу выдержать самое яркое освещение", — пошутила актриса.

Она призналась, что за свою долгую карьеру поняла, какие ракурсы для нее самые выгодные, а, занимаясь фотографией, научилась правильно выставлять свет.

Джейн всегда выглядит потрясающе молодо, так что, очевидно, она знает, о чем говорит.

Джейн Сеймур Фото: Instagram janeseymour

Это не первый случай, когда британская актриса официально делится некоторыми подробностями о том, как хорошо выглядеть в своем возрасте.

Пару лет назад, когда ей исполнилось 70 лет, Джейн призналась, что ей повезло со здоровьем и внешностью. Но она сохраняет молодость, правильно питаясь и не забывая про витамины. Актриса предпочитает те овощи и фрукты, которые выращивает сама в своем саду в Малибу.

Также она всегда занималась спортом. Среди фаворитов Джейн пилатес и прогулки по пляжу.

И хоть она никогда не делала пластических операций, актриса призналась в недавнем интервью, что ничего не имеет против подобного вмешательства.

"На данный момент я решила не делать подтяжку лица, но я ничего против этого не имею. Почти все, кого я знаю, делают это, и они действительно в восторге от результатов. Я думаю, что это здорово, и если бы я почувствовала, что мне это требуется, я бы обратилась к хорошему хирургу", — призналась актриса.

Напомним, в прошлом году сын актрисы женился на кореянке. Всего у Джейн Сеймур четверо детей от четырех мужей. Со всеми бывшими супругами актриса сохранила хорошие отношения.