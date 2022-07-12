Сын актрисы Джейн Сеймур женился на кореянке

Бывшая "девушка Бонда" съездила на шикарную церемонию в Сеул и даже нарядилась в национальный костюм

71-летняя актриса Джейн Сеймур поделилась снимками со свадьбы Криса Кича. Молодой человек женился на уроженке Южной Кореи, так что церемоний было две – одна прошла в имении Джейн в Малибу, а вторая – в Сеуле. Об этом пишет Hello!

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"Наша семья продолжает расти", — написала бывшая "девушка Бонда" под своими снимками со свадьбы.

Сын Джейн Сеймур, Крис Кич, женился на Мисо еще в 2021 году. Церемония прошла в имении Джейн в Малибу.

[ + – ] Свадьба сына Джейн Сеймур в Малибу Фото: Instagram janeseymour

Но в этом году семья устроила еще одну шикарную церемонию в Сеуле, Южная Корея, для родственников невесты.

Хоть Мисо и была в обычном белом свадебном платье, то гостьи нарядились в традиционные корейские наряды под названием ханбок. Джейн призналась, что ее ханбок в пастельных оттенках выбрала для нее невестка.

Фото: Instagram janeseymour Фото: Instagram janeseymour Фото: Instagram janeseymour Фото: Instagram janeseymour Фото: Instagram janeseymour

Британка Джейн Сеймур взяла свой псевдоним в честь одной из жен Генриха VIII, а ее актерская карьера началась еще в 1969 году. Она играла в десятках фильмов и сериалах. Самыми известными ее ролями стали роли в фильме про приключения Джеймса Бонда "Живи и дай умереть", и в сериале "Доктор Куин, женщина-врач" за которую она получила премию "Эмми".

Джейн была замужем четыре раза.

Ее первым мужем стал Майкл Аттенборо, племянник известного ведущего и ученого Дэвида Аттенборо. Крис – ее сын от последнего, четвертого брака с актером Джеймсом Кичем. Всего у Джейн Сеймур четверо детей и она сохранила хорошие отношения со всеми своими мужьями. Также она продолжает успешную карьеру в кино. А также дает советы по поводу того, как сохранить молодость и красоту.