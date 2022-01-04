70-летняя актриса Джейн Сеймур продемонстрировала идеальную фигуру

И написала мотивационный пост для своих поклонников в соцсетях

70-летняя британо-американская актриса Джейн Сеймур, звезда сериала "Доктор Куинн, женщина-врач" опубликовала в своем Instagram новый пост. Она продемонстрировала идеальную фигуру и отметила, что когда "дела идут плохо – всегда нужно смотреть вверх".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Джейн написала, что ее благотворительная организация "Открытое сердце" продолжает свою работу и призвала всех поддерживать друг друга в новом году.

[ + – ] Джейн Сеймур в 70 лет Фото: Instagram janeseymour [ + – ] Джейн Сеймур с внучками Фото: Instagram janeseymour

Впрочем, поклонники были поражены, что Джейн, которая в 1973 году была "девушкой Бонда" и сыграла гадалку Солитер в фильме "Живи и дай умереть", совершенно не изменилась с того времени.

Ранее актриса публиковала свои снимки с внуками, которых у нее шесть.

Напомним, настоящее имя актрисы Джойс Франкенберг, псевдоним она взяла в честь третьей жены Генриха VIII.

[ + – ] Джейн Сеймур на съемках сериала "Доктор Куинн" Фото: Instagram janeseymour

Она снялась в более, чем 70-ти фильмах и сериалах, была замужем пять раз и родила четырех детей. Также у нее был роман на съемках сериала "Доктор Куинн" с актером и партнером по съемкам Джо Ландо, который младше ее на 10 лет.

Ее последний муж – режиссер Дэвид Грин. В 2005 году актриса получила американское гражданство.