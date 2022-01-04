70-річна акторка Джейн Сеймур продемонструвала ідеальну фігуру

І написала мотиваційний допис для своїх шанувальників у соцмережах.

70-річна британо-американська акторка Джейн Сеймур, зірка серіалу "Доктор Квін, жінка-лікар" опублікувала у своєму Instagram новий допис. Вона продемонструвала ідеальну фігуру та зазначила, що коли "справи йдуть погано — завжди потрібно дивитися вгору".

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Джейн написала, що її благодійна організація "Відкрите серце" продовжує свою роботу та закликала всіх підтримувати одне одного в новому році.

[ + – ] Джейн Сеймур у 70 років Фото: Instagram janeseymour [ + – ] Джейн Сеймур з онуками Фото: Instagram janeseymour

Утім, шанувальники були вражені, що Джейн, яка в 1973 році була "дівчиною Бонда" та зіграла ворожку Солітер у фільмі "Живи і дай померти", зовсім не змінилася з того часу.

Раніше акторка публікувала свої знімки з онуками, яких має шість.

Нагадаємо, справжнє ім'я акторки Джойс Франкенберг, псевдонім вона взяла на честь третьої дружини Генріха VIII.

[ + – ] Джейн Сеймур на зйомках серіалу "Доктор Квін" Фото: Instagram janeseymour

Вона знялася у понад 70 фільмах і серіалах, була одружена п'ять разів і народила чотирьох дітей. Також у неї був роман на зйомках серіалу "Доктор Квін" з актором і партнером зі зйомок Джо Ландо, який молодший за неї на 10 років.

Її останній чоловік — режисер Девід Грін. У 2005 році акторка отримала американське громадянство.