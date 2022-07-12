Син акторки Джейн Сеймур одружився з кореянкою

Колишня "дівчина Бонда" з'їздила на шикарну церемонію в Сеул і навіть вбралася в національний костюм.

71-річна акторка Джейн Сеймур поділилася знімками з весілля Кріса Кіча. Юнак одружився з уродженкою Південної Кореї, тож церемоній було дві — одна відбулася в маєтку Джейн у Малібу, а друга — в Сеулі. Про це пише Hello!

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"Наша сім'я продовжує рости", — написала колишня "дівчина Бонда" під своїми знімками з весілля.

Син Джейн Сеймур, Кріс Кіч, одружився з Місо ще 2021 року. Церемонія пройшла в маєтку Джейн у Малібу.

[ + – ] Весілля сина Джейн Сеймур у Малібу Фото: Instagram janeseymour

Але цього року сім'я влаштувала ще одну розкішну церемонію в Сеулі, Південна Корея, для родичів нареченої.

Хоч Місо й була у звичайній білій весільній сукні, але гості вбралися в традиційне корейське вбрання під назвою ханбок. Джейн зізналася, що її ханбок у пастельних відтінках обрала для неї невістка.

Фото: Instagram janeseymour Фото: Instagram janeseymour Фото: Instagram janeseymour Фото: Instagram janeseymour Фото: Instagram janeseymour

Британка Джейн Сеймур взяла свій псевдонім на честь однієї з дружин Генріха VIII, а її акторська кар'єра розпочалася ще 1969 року. Вона грала в десятках фільмів і в серіалах. Найвідомішими її ролями стали ролі у фільмі про пригоди Джеймса Бонда "Живи і дай померти" та в серіалі "Доктор Квін, жінка-лікар", за яку вона отримала премію "Еммі".

Джейн була одружена чотири рази.

Її першим чоловіком став Майкл Аттенборо, племінник відомого ведучого та вченого Девіда Аттенборо. Кріс — її син від останнього, четвертого шлюбу з актором Джеймсом Кічем. Загалом у Джейн Сеймур четверо дітей, і вона зберегла хороші стосунки з усіма своїми чоловіками. Також вона продовжує успішну кар'єру в кіно. А також дає поради щодо того, як зберегти молодість і красу.