72-річна актриса Джейн Сеймур розповіла про секрети молодості
Актриса, яка була "дівчиною Бонда" у 1973 році і з того часу зовсім не змінилася, розповіла, як зберігає квітучий вигляд.
Акторка Джейн Сеймур, зірка серіалу "Доктор Куїн, жінка-лікар", розкрила свій секрет молодості. А точніше, повідомила, як потрібно фотографуватись, щоб виглядати краще на фото. Про це пише Woman And Home.
За роки, проведені в Голлівуді, актриса, яка зіграла ворожку Солітер у фільмі бондіани "Живи та дай померти", навчилася багатьом професійним прийомам, які допомагають їй чудово виглядати на фото.
Джейн, яка, як відомо, ніколи не робила підтяжки обличчя і виглядає просто неймовірно, розповіла, що просто просить правильно виставити світло.
"Отже, в ту хвилину, коли ви прибираєте верхнє світло, у мене пропадають мішки під очима. Якщо верхнє світло виставлене — мішки є. Так що мені не потрібне верхнє світло, і світло направляють прямо на мене. На щастя, я можу витримати саме яскраве освітлення", — пожартувала актриса.
Вона зізналася, що за свою довгу кар'єру зрозуміла, які ракурси для неї найвигідніші, а займаючись фотографією, навчилася правильно виставляти світло.
Джейн завжди виглядає дуже молодо, так що, очевидно, вона знає, про що говорить.
Це не перший випадок, коли британська актриса офіційно ділиться деякими подробицями про те, як краще виглядати у своєму віці.
Кілька років тому, коли їй виповнилося 70 років, Джейн зізналася, що їй пощастило зі здоров'ям та зовнішністю. Але вона зберігає молодість, правильно харчуючись і не забуваючи про вітаміни. Актриса їсть ті овочі та фрукти, які вирощує сама у своєму саду в Малібу.
Також вона завжди займалася спортом. Серед фаворитів Джейн пілатес та прогулянки пляжем.
І хоч вона ніколи не робила пластичних операцій, акторка зізналася у недавньому інтерв'ю, що нічого не має проти такого втручання.
"На цей момент я вирішила не робити підтяжку обличчя, але я нічого проти цього не маю. Майже всі, кого я знаю, роблять це, і вони справді у захваті від результатів. Я думаю, що це здорово, і якби я відчула, що мені це потрібно, я звернулася б до хорошого хірурга", — зізналася актриса.
Нагадаємо, минулого року син актриси одружився з кореянкою. Загалом у Джейн Сеймур четверо дітей від чотирьох чоловіків. З усіма колишнім актриса зберегла добрі стосунки.