72-річна актриса Джейн Сеймур розповіла про секрети молодості

Актриса, яка була "дівчиною Бонда" у 1973 році і з того часу зовсім не змінилася, розповіла, як зберігає квітучий вигляд.

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Акторка Джейн Сеймур, зірка серіалу "Доктор Куїн, жінка-лікар", розкрила свій секрет молодості. А точніше, повідомила, як потрібно фотографуватись, щоб виглядати краще на фото. Про це пише Woman And Home.

За роки, проведені в Голлівуді, актриса, яка зіграла ворожку Солітер у фільмі бондіани "Живи та дай померти", навчилася багатьом професійним прийомам, які допомагають їй чудово виглядати на фото.

Джейн, яка, як відомо, ніколи не робила підтяжки обличчя і виглядає просто неймовірно, розповіла, що просто просить правильно виставити світло.

Джейн Сеймур та Пірс Броснан Фото: Instagram janeseymour

"Отже, в ту хвилину, коли ви прибираєте верхнє світло, у мене пропадають мішки під очима. Якщо верхнє світло виставлене — мішки є. Так що мені не потрібне верхнє світло, і світло направляють прямо на мене. На щастя, я можу витримати саме яскраве освітлення", — пожартувала актриса.

Вона зізналася, що за свою довгу кар'єру зрозуміла, які ракурси для неї найвигідніші, а займаючись фотографією, навчилася правильно виставляти світло.

Джейн завжди виглядає дуже молодо, так що, очевидно, вона знає, про що говорить.

Джейн Сеймур Фото: Instagram janeseymour

Це не перший випадок, коли британська актриса офіційно ділиться деякими подробицями про те, як краще виглядати у своєму віці.

Кілька років тому, коли їй виповнилося 70 років, Джейн зізналася, що їй пощастило зі здоров'ям та зовнішністю. Але вона зберігає молодість, правильно харчуючись і не забуваючи про вітаміни. Актриса їсть ті овочі та фрукти, які вирощує сама у своєму саду в Малібу.

Також вона завжди займалася спортом. Серед фаворитів Джейн пілатес та прогулянки пляжем.

І хоч вона ніколи не робила пластичних операцій, акторка зізналася у недавньому інтерв'ю, що нічого не має проти такого втручання.

"На цей момент я вирішила не робити підтяжку обличчя, але я нічого проти цього не маю. Майже всі, кого я знаю, роблять це, і вони справді у захваті від результатів. Я думаю, що це здорово, і якби я відчула, що мені це потрібно, я звернулася б до хорошого хірурга", — зізналася актриса.

Нагадаємо, минулого року син актриси одружився з кореянкою. Загалом у Джейн Сеймур четверо дітей від чотирьох чоловіків. З усіма колишнім актриса зберегла добрі стосунки.