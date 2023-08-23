72-річна Джейн Сеймур з'явилася на обкладинці глянцю та розповіла про секрети молодості

Дівчина Бонда позувала в довгій сукні з квітковим принтом.

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72-річна акторка Джейн Сеймур з'явилася на обкладинці Saga Magazine і дала відверте інтерв'ю про секрети своєї молодості.

Джейн, яка була дівчиною Бонда у фільмі "Живи і дай померти" з Роджером Муром 1973 року, абсолютно не змінилася з того часу. Вона вразила шанувальників юною зовнішністю, позуючи в сукні з вирізом і босоніжками на платформі.

72-річна акторка розповіла, що багато в чому зобов'язана своїй генетиці й доглядає за собою з використанням найдоступніших засобів. Наприклад, вона вмивається двічі на день за допомогою дитячого шампуню.

У бесіді з журналістом зірка серіалу "Доктор Квінн: Жінка-лікар" розповіла, що не дотримується жодних спеціальних дієт, але віддає перевагу здоровій середземноморській їжі.

Джейн Сеймур

"Я не їм багато м'яса. Я займаюся спортом, але не щодня. У мене вдома в Малібу є тренажер для пілатесу-реформера, але займаюся я ним щонайбільше двічі на тиждень", — розповіла акторка.

"Час від часу я голодую, оскільки це перезавантажує тіло. Я фарбую волосся кожні три тижні та роблю ботокс, але мені як акторці це не дуже підходить, бо обмежує самовираження. А мішки з-під очей мені видалили 32 роки тому. Ось і все", — зізналася вона, згадавши, що робила пластику грудей у сорок років.

Хоча життя зірки здається гламурним, життя Джейн не завжди було схоже на казку.

Джейн Сеймур у серіалі "Доктор Квінн: Жінка-лікар" Фото: Instagram janeseymour

Вона була одружена та розлучилася чотири рази: вперше вона вийшла заміж за режисера Майкла Аттенборо 1971 року (вони розлучилися за два роки); вдруге — за письменника Джеффрі Планеру 1977 року (шлюб розпався за рік).

Її третім чоловіком і батьком її дітей, 41-річної Кетрін і 38-річного Шона, був бізнесмен Девід Флінн, за якого вона вийшла заміж 1981 року.

Він не тільки зрадив її, а й через десять років залишив її банкрутом і без гроша в кишені.

Четвертим чоловіком акторки став актор Джеймс Кіч, із яким вона розлучилася 2015 року після 22-річного шлюбу та двох дітей, близнюків Джона й Крістофера, яким зараз 27 років.

Свій третій шлюб Джейн Сеймур описала як "один із найжахливіших періодів у моєму житті".

"Але вже наступного дня після того, як я виявила, що вже майже опинилася на вулиці, мені запропонували роль у фільмі "Доктор Квінн: Жінка-лікар". Тому, коли трапляються жахливі речі, можуть відбуватися й хороші речі. Я вирішила не зациклюватися на негативі", — жартує акторка.

Джейн Сеймур

У неї немає гіркоти до жодного зі своїх колишніх. Вона регулярно зустрічається з Майклом, Джеффрі та Джеймсом, а також із їхніми партнерами й дітьми, а нещодавно допомогла Девіду Флінну пережити період хвороби.

"Це все в минулому, він і Джеймс — батьки моїх дітей. Вони сім'я. Сім'я є сім'я. Ви не можете дозволити будь-чому озлобити вас, тому що це знищить вас", — каже акторка.

Зараз вона зустрічається з Девідом Гріном, але заміж більше виходити не хоче.

"Девід радше чудовий друг і компаньйон; хтось, кого я дуже люблю та поважаю. Але що старшою я стаю, то незалежнішою почуваюся. Ще одного шлюбу не буде", — зізнається акторка.

Тепер зірка повертається на телеекрани, щоб зіграти суперсищицю в серіалі "Гаррі Вайлд розслідує".

Вона пожартувала, що зустрілася зі сценаристом Девідом Логаном, вони разом випили пляшку вина, а потім вона запитала, кого він бачить у головній ролі, а він відповів: "Тебе, тільки тебе".

Гаррі Вайлд — професорка англійської мови на пенсії, яка стала детективом. Вона живе в Дубліні, знається на класичній літературі, а також любить випити, заводить незліченні інтрижки та багато лається.

Джейн Сеймур жартує, що вона не надто схожа на Гаррі.

"Я п'ю. Я іноді лаюся, але в мене немає інтрижок. Але з віком я стала вільнішою духом, і Гаррі мені подобається", — каже акторка.

Джейн Сеймур Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого року Джейн Сеймур побувала на весіллі свого сина в Південній Кореї. Акторка показала фото з чарівного весілля, яке відбулося в Сеулі.