Сер Пол Маккартні став першим в історії Великої Британії музикантом-мільярдером (фото)

За рік Пол Маккартні збільшив свої статки майже на 50 мільйонів фунтів Його дружина Ненсі Шевелл також володіє значним капіталом.

Британський музикант, мультиінструменталіст, один із засновників групи The Beatles Пол Маккартні став першим в історії Великої Британії музикантом-мільярдером, згідно зі списком багатих людей Sunday Times за 2024 рік.

Статки 81-річної зірки Бітлз значно зросли і цього року сягнули позначки в 1 мільярд фунтів стерлінгів. У 2022 році його статки оцінювалися у 865 мільйонів фунтів стерлінгів. Пол претендував на перше місце музиканта в 2023 році, коли мав 950 мільйонів фунтів стерлінгів.

Пол Маккартні зі своєю дружиною Ненсі Шевелл Фото: Getty Images

За рік Маккартні вдалося збільшити свої статки майже на 50 мільйонів фунтів, що прирівнюється до 63,3 мільйонів доларів (понад два мільярди чотириста вісімдесят п'ять мільйонів гривень — ред.). Досягти цієї цифри вдалося завдяки гастрольному турне Got Back у 2023 році, під час якого музикант відіграв 35 концертів. Також важливу роль зіграли доходи від авторських прав і успіх кавера на пісню 1968 року "Blackbird", який виконала американська співачка Бейонсе. Крім того, минулого року дві збірки "Бітлз" — "The Red Album" 1962-1966 років і "The Blue Album" 1967-1970 років — були перевидані з додаванням 21 нового треку. Його американська дружина Ненсі Шевелл також володіє значними статками.

Згідно з рейтингом The Sunday Times Music Rich List, британський композитор Ендрю Ллойд Веббер посідає друге місце з 515 мільйонами фунтів стерлінгів, а за ним слідує рок-музикант сер Мік Джаггер з 415 мільйонами фунтів стерлінгів.

350 найбагатших людей і сімей Британії зі списку в рейтингу разом володіють загальним статком у 795,36 мільярда фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що вкрадену гітару Пола Маккартні вартістю 10 000 000 фунтів знайшли через 50 років. Завдяки своїй важливості для самого музиканта та історії гурту, гітара тепер оцінюється в 10 мільйонів фунтів стерлінгів.