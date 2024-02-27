Пол Маккартні розповів кому присвячені слова легендарної пісні "Yesterday"

Пол втратив матір, коли був підлітком. Музикант шкодує про подію, яка сталася багато десятиліть тому.

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Британський співак, музикант і продюсер, один із засновників гурту "The Beatles" 81-річний Пол Маккартні Бітл в останньому випуску свого подкасту для авторів пісень "Маккартні: Життя в текстах" розповів історію відомого синглу "Yesterday", повідомляє New Yourk Post.

Легендарна пісня "Yesterday" 1965 року вийшла на позицію № 1 у США і досі утримує перше місце за кількістю записаних її кавер-версій, близько 2200.

Як зазначають журналісти, цю пісню завжди вважали баладою про розставання, класична лірика "Я сказав щось не так, тепер я тужу за вчорашнім днем" насправді є "вираженням провини Пола перед його матір'ю".

"Це було натхненне тим, що я почувався дуже ніяково через те, що поставив у незручне становище свою маму", — розповів Маккартні.

Мати Пола була ірландського походження і працювала медсестрою. Вона померла від ускладнень раку грудей 1956 року, коли йому було всього 14 років.

За його словами, у матері був дуже "шикарний" акцент. Одного разу, коли він із хлопцями з гурту були на задньому дворі, вона сказала щось на кшталт: "Поле, ти запитаєш його, чи збирається він...", — згадує Маккартні.

"Я сказав: "Арск!" Арск! Це означає "запитай", мам. І їй стало трохи ніяково. Пам'ятаю, пізніше я подумав: "Боже, краще б я ніколи цього не говорив". І це запам'яталося мені. Після її смерті я подумав: "О, чорт забирай, мені б дуже хотілося, щоб так не сталося..."

Його почуття провини було увічнено в пісні "Yesterday", автором якої є Маккартні. "Іноді тільки озираючись назад, ти можеш це оцінити. Мені б дуже хотілося повернути все назад, повернути свої слова назад. Так було б краще", — поділився музикант.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що вкрадену гітару Пола Маккартні вартістю 10 000 000 фунтів знайшли через 50 років. Журналісти повідомляють, що сер Пол у повному захваті. Це неймовірний поворот подій, і він на сьомому небі від щастя.