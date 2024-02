Украденную гитару Пола Маккартни стоимостью 10 000 000 фунтов нашли спустя 50 лет (фото)

Журналисты сообщают, что сэр Пол в полном восторге. Это невероятный поворот событий, и он на седьмом небе от счастья.

Бас-гитара, украденная у легенды группы "Битлз" сэра Пола Маккартни более 50 лет назад, после того, как ее нашли на чердаке, наконец-то вернулась к своему владельцу, сообщает Мetro.

Призыв к поиску бас-гитары Höfner 500/1 1961 года был опубликован в прошлом году в надежде наконец найти ее спустя много десятилетий. Она была украдена из багажника фургона в лондонском Ноттинг- Хилле в октябре 1972 года.

Сэр Пол, купивший гитару за 30 фунтов в 1961 году, играл на ней в первые дни существования группы в Гамбурге и более 250 раз в Caven Club.

Это также бас-гитара, на котором он играл до распада группы в 1969 году. Под нее были записаны такие хиты, как Love Me Do, Twist и She Loves You.

Благодаря своей важности для самого музыканта и истории группы, гитара теперь оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов.

В ноябре Маккартни посчастливилось получить обратно свою ценную и незаменимую гитару, все еще в своем первоначальном футляре.

Это произошло после того, как владельцы инструмента поняли, что они могут иметь в своем распоряжении уникальную вещь

"В результате этой огласки кто-то, живущий в таунхаусе на южном побережье Англии, вспомнил старую бас-гитару, которая находилась у них на чердаке. Через несколько дней она вернулась к Полу Маккартни", — говорится в сообщении журналистов.

Студент-кинематографист Руайдри Гест заявил, что знаменитый инструмент был частью полученного им наследства.

"Я унаследовал эту вещь, которая была возвращена Полу Маккартни. Поделитесь новостями", — написал он в Твиттере, рядом с фотографией гитары, стоящей в коридоре.

21 год спустя он также опубликовал свою фотографию с гитарой, которая, похоже, выглядит идентично той, которую привезли сэру Полу и которая была модифицирована в 1964 году с помощью изготовленной на заказ одинарной рамы для обоих звукоснимателей. новые ручки и перекрашен в более темный трехчастный солнечный луч.

В четверг, 15 февраля, Пол Маккартни подтвердил возвращение своего ценного имущества. "После запуска прошлогоднего проекта Lost Bass бас-гитара Пола Höfner 500/1 1961 года, украденная в 1972 году, была возвращена", —заявил известный музыкант.

Гитара нуждается в ремонте, но специалисты считают, что это легко сделать. Сообщается, что сэр Пол и его команда поддерживают связь с семьей, которая вернула музыкальный инструмент, и "вероятно, заплатят им вознаграждение".

Ранее сообщалось, что гитара Элвиса Пресли ушла с молотка за рекордные $1,32 млн.