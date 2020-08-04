Полученная с продажи сумма стала самой высокой, которую когда-либо заплатили за памятные вещи певца.

На аукционе в США за 1,32 миллиона долларов продали гитару легендарного певца Элвиса Пресли, которой он владел с 1954 по 1956 год. Об этом сообщает TMZ.

Имя нового владельца гитары пока не разглашается.

Легенда американского рок-н-ролла приобрел музыкальный инструмент в городе Мемфис, штат Теннеси. После покупки он украсил ее железными буквами "ELVIS". Сегодня на гитаре отсутствует буква "S".

За тот промежуток времени, пока Элвис Пресли владел гитарой, он успел записать несколько хитов, среди которых That's Alright (Mama), Blue Moon of Kentucky и Good Rockin' Tonight.

Полученная с продажи гитары сумма стала самой высокой, которую когда-либо заплатили за памятные вещи певца.

Элвис Аарон Пресли родился 8 января 1935 г. в штате Миссисипи, США. Он один из самых успешных музыкантов XX века, установил немало до сих пор не превзойденных рекордов в области звукозаписи. Пресли стал настолько популярным, что большинство людей обычно называет его просто "Элвис" или "Король рок-н-ролла", а в США— просто "Король". Он умер 16 августа 1977 года.

Напомним, в Норвегии двойник Элвиса Пресли под псевдонимом Kjell Elvis более двух суток подряд исполнял его песни, установив новый мировой рекорд.