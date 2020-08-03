Норвежец пропел 50 часов 50 минут и 50 секунд, делая небольшие перерывы каждый час, чтобы выпить горячей воды с медом и лимоном.

Норвежец Чьєлл Хеннинг Бьёрнстад под псевдонимом Kjell Elvis более двух суток подряд исполнял песни Элвиса Пресли, установив новый мировой рекорд.

Об этом сообщает DW.

Он пел с утра четверга по утра субботы, 50 часов 50 минут и 50 секунд, несколько раз исполнив весь репертуар Элвиса Пресли.

Каждый час мужчина делал перерыв на пять минут, чтобы выпить горячей воды с медом и лимоном и съесть энергетический батончик. Также он экономил эти перерывы, чтобы позднее больше отдохнуть.

Достижение певца внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд держался 16 лет – с 2004 года. Тогда британец Томас Гейджи пел 43 часа 11 минут и 11 секунд.

Напомним, в США покончил жизнь самоубийством 27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио.