"Выучили уроки 2022 года": ВС РФ ускорят модернизацию в 2024 году, — Генштаб Норвегии

Российский военно-промышленный комплекс быстро реагирует на инновации, которые появляются на поле боя. Этого достигают благодаря властной вертикали, которую создал Кремль.

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В 2024 году Россия стала еще опаснее, чем была в 2022 и 2023 годах. Российская армия наладила поставки оружия из Северной Кореи и Ирана. Промышленность ускорилась, а военное командование сделало выводы на основе прошлых ошибок. О том, чего ожидать от Москвы в новом году, глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен (Eirik Kristoffersen) рассказал на портале Breaking Defense.

Кристофферсен объяснил журналистам, что положение Украины на поле боя вызывает у него обеспокоенность. Страны-партнеры в 2023 году передали ВСУ недостаточное количество оружия. Поэтому в 2024 году нужно нарастить поставки, уверен норвежский военный, особенно учитывая успехи россиян.

Беспокойство у главы ВС Норвегии вызывают темпы восстановления военной способности РФ. Согласно оценкам норвежца, российская армия в 2024 году будет совершенствоваться быстрее, чем это было в предыдущие годы. Он перечислил, что помогает россиянам:

переход на военную экономику;

помощь союзников (Иран, КНДР);

более слабый, чем ожидалось, эффект от санкций.

"В 2024 году я испытываю больше чувства срочности, чем в 2023 году. Модернизированные или реконструированные российские силы сейчас ближе к нам, чем я бы сказал год назад", — пояснил офицер ВС Норвегии.

По мнению Кристофферсена, некоторое время украинцы были более инновационными, чем россияне. Однако со временем они потеряли это преимущество вследствие иерархической властной вертикали, которую построил Кремль. Кроме того, Москва сделала выводы из "уроков", полученных в первые годы российско-украинской войны.

"Доктринально Россия также наконец наверстывает уроки своего неудачного вторжения 2022 года. У них есть эти уроки, которые они используют. [Чтобы их использовать — ред.], думаю, им понадобилось больше времени", — предупредил глава ВС Норвегии.

Оружие РФ — детали

Отметим, в апреле в США сообщили, что Россия полностью восстановила военно-промышленный комплекс вопреки санкциям, наложенным мировым сообществом. Ответственность за это возлагали на Китай, — заявление прозвучало от заместителя Государственного секретаря Курта Кэмпбелла. Среди прочего, КНР существенно нарастила поставки в РФ высокоточных станков, которые могут использоваться для производства оружия.

В феврале 2024 года эксперты проанализировали темпы пополнения танков, которые ВС РФ теряет на поле боя. Выяснили, что подавляющее большинство появляются в результате восстановления старой советской бронетехники, но есть и новые, только что выпущенные на заводах. При этом враг имеет достаточно разведывательных дронов, которые выслеживают украинскую технику в глубоком тылу.

Напоминаем, 17 апреля украинские военные показали танк-черепаху, который россияне во второй раз использовали в Красногоровке. Между тем в западных СМИ отметили, что для уничтожения одной бронемашины ВС РФ в среднем используют до 10 беспилотников.