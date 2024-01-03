Китай в десять раз нарастил поставки станков для ВПК России, – СМИ (инфографика)

По словам экс-заместителя помощника торгового представителя США Эмили Килкриз, Вашингтон не ввел санкции против китайских компаний, помогающих РФ, из-за опасений, что это снизит эффективность этих мер в случае кризиса с Пекином.

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Китай поставляет Российской Федерации современные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), которые необходимы для военной промышленности Москвы. Об этом пишет Financial Times 2 января.

Сообщается, что после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, поставки китайских станков с ЧПУ в Россию выросли в десять раз. Такие станки позволяют быстро производить сложные компоненты из металла и других твердых материалов, что делает их ценными для оборонного производства.

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Судя по российским таможенным декларациям, в июле китайские компании поставили в РФ оборудования с ЧПУ на 68 миллионов долларов. Для сравнения, в феврале 2022 года Москва потратила на подобную технику только 6,5 миллиона долларов.

Декларации также показывают, что в июле на китайские станки с ЧПУ пришлось 57% всего российского импорта. При этом Пекин утверждает, что не поставляет летальное оружие РФ и не поддерживает ее военную агрессию.

Динамика импорта китайских станков в РФ Фото: Financial Times

"Китай и Россия разделяют одни и те же политические интересы, которые заключаются в том, чтобы бросить вызов и противостоять США. Дело в том, что Россия отрезана от импорта европейской техники, у нее нет другого выбора, кроме как полагаться на Китай", — констатировал доцент Сингапурской школы международных исследований имени С. Раджаратнама Майкл Раска.

Как отмечают журналисты, США уже ввели санкции против ряда крупных компаний, поставляющих России станки с ЧПУ. Бывший заместитель помощника торгового представителя США Эмили Килкриз полагает, что Вашингтон не хотел использовать финансовые санкции против китайских компаний, помогающих России, из-за опасений, что это снизит эффективность таких мер в случае кризиса с Пекином.

"Эта динамика чрезмерного использования очень волнует администрацию. Они знают, что эти санкции и экспортный контроль никогда не будут идеальными. И поэтому они действительно сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Россия может получить товары низкого качества", — объяснила Килкриз.

Напомним, Нидерланды наложили ограничения на экспорт оборудования компании ASML в Китай, благодаря чему Пекин будет лишен доступа к передовым технологиям для производства полупроводников.

Также сообщалось, что ученые из России и Китая якобы смогли наладить линию связи, защищенную при помощи квантового шифрования данных. Они использовали ключи безопасности, передаваемые китайским квантовым спутником Mozi.