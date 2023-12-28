Путин сказал Си Цзиньпину, что собирается воевать с Украиной пять лет, – СМИ

По мнению журналистов, слова российского президента о "пятилетней войне" является ключом к пониманию ряда событий в отношениях РФ и Китая.

Related video

В марте 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин сказал председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину, что намерен вести войну с Украиной по меньшей мере пять лет. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что таким способом российский президент подвел итог ситуации, которая на тот момент не была благоприятной для России, и заверил китайского лидера, что в конечном итоге Москва выйдет победителем.

Авторы публикации также полагают, что заявление Путина можно рассматривать как предупреждение для Си, чтобы он не менял свою позицию касательно России. По их мнению, слова президента РФ являются ключом к пониманию ряда последующих событий в отношениях Пекина и Москвы.

Как отмечают журналисты, Си, вероятно, не может полностью доверять словам Путина о "пятилетней войне". В связи с этим Пекин принял меры, направленные на защиту собственных интересов, чтобы ослабить свою зависимость от исхода войны в Украине.

К таким мерам относится "мирная миссия" Китая в Европе. По мнению авторов статьи, этот шаг продемонстрировал "тонкий сдвиг" в позиции Си в отношении Москвы, а также показал, что Китай отбросил заявление Путина о "пяти годах".

В издании подчеркнули, что затягивание войны на упомянутый срок не выгодно КНР, так как тогда Пекин окажется под более сильным давлением Европы, а китайской экономике будет нанесен ущерб.

Напомним, 26 декабря Си Цзиньпин во время речи по случаю 130-й годовщины со дня рождения основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна заявил, что воссоединение Китая с Тайванем является неизбежным путем развития.

Ранее, 25 октября, СМИ сообщили, что Владимир Путин и Си Цзиньпин сближаются в рамках военного альянса. Таким образом, Россия и Китай рассматривают себя, как партнеров в военном отношении, которой будет представлять самую большую угрозу для США.