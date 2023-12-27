"Воссоединение неизбежно": Си Цзиньпин высказался о судьбе Тайваня накануне выборов

По словам китайского лидера, они решительно будут препятствовать любому, кто попытается помешать "воссоединению" любым способом. На Тайване тем временем скоро состоятся президентские выборы.

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На Тайване в январе 2024 года пройдут выборы. Накануне лидер Китая Си Цзиньпин вновь заявил, что Тайбэй ждет неизбежное воссоединение. Об этом сообщает CNN

26 декабря Си Цзиньпин во время речи по случаю 130-й годовщины со дня рождения основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна заявил, что воссоединение Китая с Тайванем является неизбежным путем развития.

"Осуществление полного воссоединения с родиной является неизбежным ходом развития, справедливым и таким, чего хочет народ. Родина должна и будет воссоединена", — заявил Си.

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В издании отмечают, что последнее заявление Си Цзиньпина подтвердило предыдущие заявления Китая о возвращении под контроль острова. Однако сейчас речь имела особое значение, потому что через несколько недель на Тайване будут проходить президентские выборы. Согласно опросам, Лай Чинте, который сейчас является вице-президентом Тайваня, занимает первую позицию среди других кандидатов. Лай Чинте считают преемником нынешнего президента Цай Инвэнь и его "откровенно ненавидят китайские чиновники".

Другие кандидаты Хоу Юй-И от Гоминьдана и Ко Вэнь-цзе от Тайваньской народной партии имеют меньшую поддержку. Их считают сторонниками более тесных отношений с Пекином.

"(Мы должны) способствовать мирному развитию трансграничных связей и решительно препятствовать кому-либо в попытках отделить Тайвань от Китая любым способом", — продолжил Си Цзиньпинь.

Журналисты называют такую фразу очевидным предупреждением для США. Заявляется, что то же самое сказал Си Цзиньпинь во время встречи с президентом США Джо Байденом.

Напомним, 20 декабря ВМС Китая получили новый десантно-штурмовой корабль Type 075, который могут использовать для высадки на Тайвань.

Также СМИ писали, что Си Цзиньпин заявил Байдену, что Китай воссоединится с Тайванем "мирным путем".