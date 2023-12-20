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Военный Фокус Конфликт между Китаем и Тайванем

Возможная высадка на Тайвань: ВМФ Китая получили новый десантно-штурмовой корабль (фото)

Вертолетоносец Type 075 показан в воде в окружении буксиров
Фото: Weibo | Вертолетоносец Type 075 показан в воде в окружении буксиров

Новый десантный корабль, на который могут приземляться вертолеты, заметили на верфи в прибрежной части Шанхая. Три таких корабля уже введены в эксплуатацию.

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Китайский военно-морской флот в обозримом будущем может улучшить свои возможности для ведения десантных операций после того, как в этом месяце на воду без излишней огласки спустили уже четвертый по счету десантно-штурмовой корабль Type 075. Об этом сообщает Newsweek.

Новый десантный корабль, на который могут приземляться вертолеты, заметили на верфи Худун-Чжунхуа в прибрежной части Шанхая. Три таких корабля уже введены в эксплуатацию.

Китайская судоверфь Fullscreen
Китайская судоверфь

Снимки нового корабля пользователи выложили на платформе Weibo 14 декабря.

Первый Type 075 на острове Хайнаь Fullscreen
Первый Type 075 на острове Хайнаь

Присутствие военного корабля стало еще одним признаком масштабного наращивания военной мощи Народно-освободительной армии при генеральном секретаре ЦК КПК и председателе КНР Си Цзиньпине. Сухопутные силы Поднебесной дополняются современными истребителями и стратегическими бомбардировщиками, а также флотом авианосцев, крупных авианосцев "для далеких морей" и эсминцев.

Фрегат 0548 Fullscreen
Фрегат 0548

По численности плавсредств китайский флот уже считается крупнейшим в мире, если текущие тенденции по части судостроительства продолжатся, в скором времени Китай обойдет США и по общему тоннажу.

Напомним, что в РФ при взлете загорелся грузовой самолет Ту-204, который вез груз в Китай. По словам журналистов, пилот Ту-204 сбрасывал топливо перед вынужденной посадкой — и за лайнером растянулась ярко-оранжевая полоса.

Также сообщалось, что россияне уничтожают украинский корабль "Луцк", захваченный в 2014 году. Судно захватили во время оккупации Крыма: на опубликованных кадрах у корабля уже нет всех надстроек.