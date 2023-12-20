Можлива висадка на Тайвань: ВМФ Китаю отримали новий десантно-штурмовий корабель (фото)

Новий десантний корабель, на який можуть приземлятися гелікоптери, помітили на корабельні в прибережній частині Шанхая. Три таких кораблі вже введено в експлуатацію.

Related video

Китайський військово-морський флот у найближчому майбутньому може поліпшити свої можливості для ведення десантних операцій після того, як цього місяця на воду без зайвого розголосу спустили вже четвертий за рахунком десантно-штурмовий корабель Type 075. Про це повідомляє Newsweek.

Новий десантний корабель, на який можуть приземлятися гелікоптери, помітили на верфі Худун-Чжунхуа в прибережній частині Шанхая. Три таких кораблі вже введено в експлуатацію.

Китайська судноверф

Знімки нового корабля користувачі виклали на платформі Weibo 14 грудня.

Перший Type 075 на острові Хайнань

Присутність військового корабля стала ще однією ознакою масштабного нарощування військової могутності Народно-визвольної армії при генеральному секретарі ЦК КПК і голові КНР Сі Цзіньпіні. Сухопутні сили Піднебесної доповнюються сучасними винищувачами та стратегічними бомбардувальниками, а також флотом авіаносців, великих авіаносців "для далеких морів" і есмінців.

Фрегат 0548

За чисельністю плавзасобів китайський флот уже вважається найбільшим у світі, якщо поточні тенденції щодо суднобудування триватимуть, незабаром Китай обійде США і за загальним тоннажем.

Нагадаємо, що у РФ під час зльоту загорівся вантажний літак Ту-204, який віз вантаж до Китаю. За словами журналістів, пілот Ту-204 скидав паливо перед вимушеною посадкою — і за лайнером розтягнулася яскраво-помаранчева смуга.

Також повідомлялося, що росіяни знищують український корабель "Луцьк", захоплений у 2014 році. Судно захопили під час окупації Криму: на опублікованих кадрах у корабля вже немає всіх надбудов.