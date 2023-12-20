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Воєнний фокус Конфлікт між Китаєм і Тайванем

Можлива висадка на Тайвань: ВМФ Китаю отримали новий десантно-штурмовий корабель (фото)

Вертольотоносець Type 075 показаний у воді в оточенні буксирів
Фото: Weibo | Вертольотоносець Type 075 показаний у воді в оточенні буксирів

Новий десантний корабель, на який можуть приземлятися гелікоптери, помітили на корабельні в прибережній частині Шанхая. Три таких кораблі вже введено в експлуатацію.

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Китайський військово-морський флот у найближчому майбутньому може поліпшити свої можливості для ведення десантних операцій після того, як цього місяця на воду без зайвого розголосу спустили вже четвертий за рахунком десантно-штурмовий корабель Type 075. Про це повідомляє Newsweek.

Новий десантний корабель, на який можуть приземлятися гелікоптери, помітили на верфі Худун-Чжунхуа в прибережній частині Шанхая. Три таких кораблі вже введено в експлуатацію.

Китайська судноверф Fullscreen
Китайська судноверф

Знімки нового корабля користувачі виклали на платформі Weibo 14 грудня.

Перший Type 075 на острові Хайнань Fullscreen
Перший Type 075 на острові Хайнань

Присутність військового корабля стала ще однією ознакою масштабного нарощування військової могутності Народно-визвольної армії при генеральному секретарі ЦК КПК і голові КНР Сі Цзіньпіні. Сухопутні сили Піднебесної доповнюються сучасними винищувачами та стратегічними бомбардувальниками, а також флотом авіаносців, великих авіаносців "для далеких морів" і есмінців.

Фрегат 0548 Fullscreen
Фрегат 0548

За чисельністю плавзасобів китайський флот уже вважається найбільшим у світі, якщо поточні тенденції щодо суднобудування триватимуть, незабаром Китай обійде США і за загальним тоннажем.

Нагадаємо, що у РФ під час зльоту загорівся вантажний літак Ту-204, який віз вантаж до Китаю. За словами журналістів, пілот Ту-204 скидав паливо перед вимушеною посадкою — і за лайнером розтягнулася яскраво-помаранчева смуга.

Також повідомлялося, що росіяни знищують український корабель "Луцьк", захоплений у 2014 році. Судно захопили під час окупації Криму: на опублікованих кадрах у корабля вже немає всіх надбудов.