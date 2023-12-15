Ріжуть на метал: росіяни знищують український корабель "Луцьк", захоплений у 2014 році (фото)

Судно було захоплено під час окупації Криму. Судячи з опублікованих у мережі кадрів, корабель уже позбувся всіх надбудов.

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Бойовий корабель, який до березня 2014 року входив до складу Військово-Морських сил України, вже позбувся всіх надбудов, а нині працівники російського Вторчормета на верфі в Інкермані розбирають носову частину "Луцька".

У березні 2014 року під час анексії Криму корабель був захоплений російськими окупантами.

Окупація Криму: що сталося з флотом України

У 2014 році Росія захопила Крим. Однією з головних цілей російських агресорів було захоплення українських військових кораблів.

Під час анексії Військово-Морські сили України втратили 51 корабель, три верфі, аеродроми, берегову інфраструктуру, запаси пального, боєприпасів, запчастин тощо. Крім того, Росія захопила контроль над протокою між Кримом і Кубанню і в такий спосіб фактично ізолювала українські порти на Азовському морі — Маріуполь і Бердянськ.

Український військовий флот залишився з 10 кораблями — єдиний фрегат "Гетьман Сагайдачний", що тоді перебував на ремонті (був пізніше затоплений українськими моряками, щоб не дістався ворогу), тральщик і дрібні судна. Через чотири роки Україна спробувала провести два військові катери та буксир до Маріуполя, але Росія захопила їх. Щоправда, пізніше повернула, однак знявши все цінне обладнання і вкравши навіть частину особистих речей моряків.

Водночас Чорноморський флот Росії отримав унікальну географічну перевагу — Кримський півострів і гавань Севастополя. Це дозволило Росії встановити контроль над більшою частиною акваторії та повітряного простору Чорного моря.

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При цьому у військового флоту Росії в чорноморському регіоні не було конкурентів: ВМФ Румунії та Болгарії відносно слабкі, а Туреччина, яка останніми роками витрачає значні ресурси на модернізацію і посилення свого флоту, тримає більшість кораблів і літаків в Іонічному і Середземному морях.

Напередодні вторгнень у Грузію та Україну Росія проводила так звані великомасштабні військові навчання поблизу кордонів держав, які планувала атакувати: це давало змогу під слушним приводом сконцентрувати сили і провести бойове злагодження.

За цією ж схемою було проведено концентрацію сил і засобів російського флоту. У січні 2022 року Росія оголосила про морські навчання одразу в кількох регіонах — Північному, Охотському, Середземному морях, Атлантичному і Тихому океанах. Брало участь понад 140 кораблів.

Наприкінці січня 2022 року понад 20 кораблів провели навчання в Чорному морі. Перед самим початком вторгнення Росія знову оголосила про проведення маневрів у багатьох частинах Чорного і в Азовському морі — кораблі інших країн були зобов'язані уникати цих районів.

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Вторгнення Росії в Україну

Одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чорноморський флот Росії встановив контроль над північно-західною частиною моря, встановивши де-факто морську блокаду України і, імовірно, підготувавшись до висадки морських десантів для захоплення Одеського узбережжя. Російський крейсер "Москва" захопив стратегічно важливий український острів Зміїний.

Однак ЧФ виявився, на думку експертів, нездатним зберегти та використати свої переваги. Попри це, він продовжує виявляти значну активність, зокрема завдаючи ракетних ударів по Україні та забезпечуючи морську блокаду.

Влітку та восени 2022 року західні союзники поставили ВМС України протикорабельні ракети Harpoon і Brimstone. Поява цих ракет і численних мінних полів уздовж південного узбережжя України істотно зменшила шанси на успіх для російського десанту. Кораблі ЧФ РФ були змушені триматися далеко від українських берегів.

Однак ще навесні 2022 року Україна почала завдавати контрударів по інфраструктурі російського Чорноморського флоту. Пізніше Україна завдяки вмілому та ефективному використанню ракет, дронів та авіації змусила російські війська залишити острів Зміїний. Досить символічною була й атака українських безпілотників на штаб Чорноморського флоту в Севастополі в серпні цьогоріч.

Після успішного застосування новітніх українських розробок — морських дронів — президент Володимир Зеленський оголосив про плани створення флоту морських безпілотників і розгортання їх виробництва в Україні. Це дало можливість українським бійцям наносити пропорційну відповідь на блокуючі дії російського флоту, що вони і зробили, наприклад, під час виходу із "зернової угоди". Так, Україна атакувала і пошкодила російський танкер у Керченській протоці, після чого оголосила зоною військової загрози шість російських портів — Анапу, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі і Тамань, фактично встановивши свою морську блокаду.

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Нагадаємо, 5 грудня корабель "Туча" помітили в Новоросійську. Його будівництво було завершено в червні 2023 року.

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