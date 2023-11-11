8 суден від початку вторгнення: як Україна ракетами і дронами знищувала Чорноморський флот РФ (фото)

Загалом у списку знищених одиниць Чорноморського флоту сім кораблів і один підводний човен. Практично всі кораблі зазнали критичних пошкоджень і навряд чи повернуться в стрій.

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З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чорноморський флот втратив сім кораблів і один підводний човен. Про це 11 листопада повідомила фандрейзингова платформа UNITED24, яка рік тому з ініціативи президента України Володимира Зеленського почала збір коштів на флот морських дронів.

У списку підбитих або повністю знищених кораблів перебувають: крейсер "Москва", великий десантний корабель "Минск", десантний корабель "Оленегорский горняк", десантний корабель "Саратов", корвет "Аскольд", десантний катер класу "Серна", десантний катер класу "Акула", а також підводний човен "Ростов-на-Дону".

Крейсер "Москва" — флагман Чорноморського флоту РФ був підбитий протикорабельними ракетами "Нептун" 13 квітня 2022 року. Наступного дня корабель пішов на дно за 150 км від Одеси.

крейсер "Москва" Фото: ТАСС

Великий десантний корабель "Мінськ" було підбито в ніч із 12 на 13 вересня 2023 року внаслідок удару по сухому доку в Севастополі. Корабель зазнав критичних пошкоджень і практично не підлягає відновленню. У цей самий час і в тому самому місці було знищено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Причому ударів було завдано ракетами класу "повітря-поверхня" Storm Shadow.

Великий десантний корабель "Мінськ"

Підводний човен "Ростов-на-Дону" Фото: Мiноборони РФ

Примітно, що підводний човен було знищено в надводному положенні. На думку експертів з Defence Express, такий варіант був єдиним можливим для українських сил, оскільки підводні човни зазвичай є надскладною ціллю для ураження, і для такого завдання необхідні протичовнові кораблі.

"Оленегорский горняк" був підбитий у результаті спільної операції СБУ і ЗСУ в бухті Новоросійська. Для реалізації бойового завдання було використано морський надводний дрон, начинений 450 кг тротилу. Пізніше стало відомо, що внаслідок удару в корпусі корабля частково нижче ватерлінії утворилася пробоїна діаметром у три метри.

Десантний корабель "Оленегорський гірник" Фото: Мiноборони РФ

Десантний корабель "Саратов" був знищений у захопленому РФ порту Бердянська 24 березня 2022 року. Тоді Збройні сили України застосували тактичну ракету "Точка-У" — внаслідок удару на кораблі почалася масштабна пожежа.

Десантний корабель "Саратов" Фото: ТАСС

Корвет "Аскольд" було підбито 4 листопада 2023 року в тимчасово окупованій Керчі. Експерти зазначили, що по російському кораблю відпрацювала ракета SCALP-EG, водночас корвет зазнав критичних пошкоджень дуже важливих елементів.

Корвет "Аскольд" Фото: РЕН ТВ

І нарешті катери класу "Серна" та класу "Акула" пішли на дно 10 листопада поточного року внаслідок операції українських сил. Кораблі, які перебували в районі селища Чорноморське, були атаковані морськими безпілотниками. Як повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, українські служби провели надзвичайно вдалу операцію, оскільки ці кораблі росіяни не зможуть замінити.