Атака дрона на "Оленегорский горняк": Росія намагається відремонтувати корабель (фото)

Супутниковий знімок свідчить про те, що пошкоджений ВДК оточила техніка для ремонту. Раніше по ньому завдав удару морський дрон.

Related video

Росіяни намагаються відремонтувати пошкоджений десантний корабель "Оленегорский горняк". Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований 6 серпня Міжнародною розвідувальною спільнотою InformNapalm у соцмережах.

"Фото з Новоросійська вчора", — зазначено у публікації.

Розвідувальна спільнота зафіксувала поблизу великого десантного корабля (ВДК) РФ плавучий кран, аварійно-рятувальне судно та два водолазних катери.

"ВДК тримають кранами й швартуванням і ремонтують пошкодження", — проінформували в InformNapalm.

Супутниковий знімок, оприлюднений InformNapalm 6 серпня Фото: InformNapalm

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 4 серпня Служба безпеки та Збройні сили провели спільну операцію в бухті Новоросійська, в результаті якої морський дрон пошкодив російський десантний корабель "Оленегорский горняк". Джерело повідомило журналістам, що надводний дрон був начинений 450 кілограмами тротилу. У Міноборони РФ заявили про успішне відбиття атаки, хоча у соцмережах підтверджували затоплення одного з відсіків ВДК.

4 серпня був оприлюднений супутниковий знімок, на якому можна побачити пляму у воді від можливого витоку нафти з пошкодженого корабля.

5 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що відновлення корабля "Оленегорский горняк" відбудеться нескоро. З його слів, пошкодження ВДК — "дуже значні".