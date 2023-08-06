Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Атака морских дронов на Новороссийск

Атака дрона на "Оленегорский горняк": Россия пытается отремонтировать корабль (фото)

Оленегорский горняк, Оленегорский горняк корабль, Оленегорский горняк БДК, БДК, десантный корабль, Новороссийск, большой десантный корабль Оленегорский горняк, большой десантный корабль, Оленегорск горняк, десантный корабль Оленегорский горняк
Фото: Википедия | Оленегорский горняк был поврежден ночью на 4 августа

Спутниковый снимок свидетельствует о том, что поврежденный БДК окружила техника для ремонта. Ранее по нему нанес удар морской дрон.

Related video

Россияне пытаются отремонтировать поврежденный десантный корабль "Оленегорский горняк". Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный 6 августа Международным разведывательным сообществом InformNapalm в соцсетях.

"Фото из Новороссийска вчера", — говорится в публикации.

Разведывательное сообщество зафиксировало вблизи большого десантного корабля (БДК) РФ плавучий кран, аварийно-спасательное судно и два водолазных катера.

"ВДК держат кранами и швартовкой, и ремонтируют повреждения", — проинформировали в InformNapalm.

Оленегорский горняк, Оленегорский горняк корабль, Оленегорский горняк БДК, БДК, десантный корабль, Новороссийск, большой десантный корабль Оленегорский горняк, большой десантный корабль, Оленегорск горняк, десантный корабль Оленегорский горняк Fullscreen
Спутниковый снимок, обнародованный InformNapalm 6 августа
Фото: InformNapalm

Напомним, по данным СМИ, 4 августа Служба безопасности и Вооруженные силы провели совместную операцию в бухте Новороссийска, в результате которой морской дрон повредил российский десантный корабль "Оленегорский горняк". Источник сообщил журналистам, что надводный дрон был начинен 450 килограммами тротила. В Минобороны РФ заявили об успешном отражении атаки, хотя в соцсетях подтверждали затопление одного из отсеков БДК.

4 августа был обнародован спутниковый снимок, на котором можно увидеть пятно в воде от возможной утечки нефти из поврежденного корабля.

5 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что восстановление корабля "Оленегорский горняк" состоится нескоро. По его словам, повреждения БДК — "очень значительные".