450 кг тротила: СМИ опубликовали кадры удара морского дрона по десантному кораблю РФ (видео)

По данным журналистов, на борту большого десантного корабля на момент атаки было 100 человек экипажа. Из-за полученных повреждений "Оленегорский горняк" не сможет выполнять боевые задачи.

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Спецоперацию в бухте Новороссийска, в ходе которой морской дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк", провела Служба безопасности Украины совместно с Вооруженными силами Украины. Об этом 4 августа сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ.

Согласно информации источников, на видеозаписи видно, как надводный дрон СБУ, начиненный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль с экипажем из примерно 100 человек.

В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезное повреждение и временно неспособен выполнять свои боевые задачи.

"Оленегорский горняк" поврежден

Как сообщал российский провоенный блогер Владислав Поздняков, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения. В результате удара надводного дрона затопило один из отсеков корабля. На опубликованных кадрах виден сильный крен судна.

Реакция Минобороны РФ

Утром 4 августа в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что "успешно" отразили атаку двух надводных дронов ВСУ. В ведомстве утверждали, что оба дрона были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

Реакция СБУ и ВМС ВСУ

Отметим, что на момент публикации материала Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ не комментировали инцидент в бухте Новороссийска.

Ранее сообщалось об атаке морских дронов на военно-морскую базу в Новороссийске.