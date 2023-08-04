Спутниковые снимки поврежденного корабля "Оленегорский горняк" показали утечку нефти (фото)

По словам журналистов, на снимках Planet Labs заметно темное пятно, распространяющееся от задней части подбитого судна. Некоторые аналитики также допускают, что это грязь из двигателей.

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Спутниковый снимок поврежденного корабля российских ВМФ "Оленегорский горняк" показал возможную утечку нефти. Судно, подбитое украинским морским дроном, зафиксировано на спутниковом снимке в порту Новороссийска. Об этом сообщает Sky News.

Заметное темное пятно, распространяющееся от задней части подбитого судна, может быть утечкой нефти, считают журналисты. Но некоторые аналитики также допускают также, что это грязь из двигателей.

Спутниковый снимок Planet Labs сделан утром 4 августа в 10:32

Спутниковый снимок Planet Labs был сделан утром 4 августа в 10:32 по местному времени, спустя несколько часов после того, как появилась ночная видеозапись, показавшая, что корабль пострадал от атаки морского дрона.

Кадры буксировки корабля в российский порт стали публиковаться примерно в 9 утра.

Напомним, что, по словам аналитиков, Украина атаковала в Новороссийске дронами-невидимками. У ВСУ, по словам британского аналитика Шона Белла, достаточно технологических разработок.

Также сообщалось, что "Оленегорский горняк" уже не имеет смысла восстанавливать. По словам капитана запаса ВМС Украины Андрея Рыженко, десантный корабль, судя по всему, посадят на мель и спишут с Военно-морского флота ВС РФ.