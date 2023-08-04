450 кг тротилу: ЗМІ опублікували кадри удару морського дрона по десантному кораблю РФ (відео)

За даними журналістів, на борту великого десантного корабля на момент атаки було 100 осіб екіпажу. Через отримані пошкодження "Оленегорский горняк" не зможе виконувати бойові завдання.

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Спецоперацію в бухті Новоросійська, під час якої морський дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк", провела Служба безпеки України спільно зі Збройними силами України. Про це 4 серпня повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерела в СБУ.

Згідно з інформацією джерел, на відеозаписі видно, як надводний дрон СБУ, начинений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель з екіпажем із приблизно 100 осіб.

Унаслідок атаки "Оленегорский горняк" зазнав серйозного пошкодження і тимчасово нездатний виконувати свої бойові завдання.

"Оленегорский горняк" пошкоджено

Як повідомляв російський провоєнний блогер Владислав Поздняков, російський десантний корабель "Оленегорский горняк" зазнав серйозних пошкоджень. Унаслідок удару надводного дрона затопило один із відсіків корабля. На опублікованих кадрах видно сильний крен судна.

Реакція Міноборони РФ

Уранці 4 серпня в Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що "успішно" відбили атаку двох надводних дронів ЗСУ. У відомстві стверджували, що обидва дрони були знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів.

Реакція СБУ та ВМС ЗСУ

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ не коментували інцидент у бухті Новоросійська.

Раніше повідомлялося про атаку морських дронів на військово-морську базу в Новоросійську.