Китай удесятеро наростив постачання верстатів для ВПК Росії, — ЗМІ (інфографіка)

За словами ексзаступника помічника торгового представника США Емілі Кілкріз, Вашингтон не запровадив санкції проти китайських компаній, які допомагають РФ, через побоювання, що це знизить ефективність цих заходів у разі кризи з Пекіном.

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Китай постачає Російській Федерації сучасні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ), які необхідні для військової промисловості Москви. Про це пише Financial Times 2 січня.

Повідомляється, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, поставки китайських верстатів з ЧПУ в Росію зросли в десять разів. Такі верстати дають змогу швидко виробляти складні компоненти з металу та інших твердих матеріалів, що робить їх цінними для оборонного виробництва.

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Судячи з російських митних декларацій, у липні китайські компанії поставили в РФ обладнання з ЧПУ на 68 мільйонів доларів. Для порівняння, у лютому 2022 року Москва витратила на подібну техніку тільки 6,5 мільйона доларів.

Декларації також показують, що в липні на китайські верстати з ЧПУ припало 57% усього російського імпорту. При цьому Пекін стверджує, що не постачає летальну зброю РФ і не підтримує її військову агресію.

Динаміка імпорту китайських верстатів у РФ Фото: Дельта

"Китай і Росія поділяють одні й ті самі політичні інтереси, які полягають у тому, щоб кинути виклик і протистояти США. Річ у тім, що Росія відрізана від імпорту європейської техніки, у неї немає іншого вибору, окрім як покладатися на Китай", — констатував доцент Сінгапурської школи міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама Майкл Раска.

Як зазначають журналісти, США вже запровадили санкції проти низки великих компаній, що постачають Росії верстати з ЧПУ. Колишній заступник помічника торгового представника США Емілі Кілкріз вважає, що Вашингтон не хотів використовувати фінансові санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії, через побоювання, що це знизить ефективність таких заходів у разі кризи з Пекіном.

"Ця динаміка надмірного використання дуже хвилює адміністрацію. Вони знають, що ці санкції та експортний контроль ніколи не будуть ідеальними. І тому вони дійсно зосереджені на тому, щоб переконатися, що Росія може отримати товари низької якості", — пояснила Кілкріз.

Нагадаємо, Нідерланди наклали обмеження на експорт обладнання компанії ASML до Китаю, завдяки чому Пекін буде позбавлений доступу до передових технологій для виробництва напівпровідників.

Також повідомлялося, що вчені з Росії та Китаю нібито змогли налагодити лінію зв'язку, захищену за допомогою квантового шифрування даних. Вони використовували ключі безпеки, що передаються китайським квантовим супутником Mozi.