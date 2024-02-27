В обмен на еду: КНДР ускорила поставки снарядов в РФ

По данным министерства обороны Южной Кореи, в обмен на поставки оружия в Россию Пхеньян, похоже, получает продовольствие и другие необходимые вещи, а также сырье и части, которые используются в производстве оружия.

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Заводы Северной Кореи работают на полную мощность, а поставки снарядов в РФ ускорились. Министр обороны Шин Вон Сик сделал соответствующее заявление, сообщает Yonhap.

Боеприпасы поставляют в обмен на крайне необходимое продовольствие и другие предметы первой необходимости. Чиновник отметил, что существует беспокойство относительно предполагаемого поставки оружия Северной Кореей России для ее войны против Украины возросло, тогда как разрушенная войной страна столкнулась с нехваткой боеприпасов из-за задержки военной помощи Запада.

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"В то время, как оружейные заводы Северной Кореи работают на 30 процентов из-за недостатка сырья и электроэнергии, некоторые заводы функционируют на полную мощность, которые в основном производят оружие и снаряды для России", — сказал Шин во время встречи с журналистами в понедельник.

Он рассказал, что Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров после саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и главой Кремля Владимиром Путиным в сентябре. Этого количества хватило достаточно для размещения примерно 3 млн снарядов калибра 152 мм или 500 тыс. снарядов калибра 122 мм.

Шин сказал, что в обмен на поставки оружия в Россию Северная Корея, похоже, получает продовольствие и другие необходимые вещи, а также сырье и части, используемые в производстве оружия. Предполагается, что объем контейнеров из России в Северную Корею будет примерно на 30 процентов больше, чем тот, который отправлялся из Северной Кореи в Россию за этот период.

"Похоже, что на еду приходится наибольшая доля (поставок из России), что, как полагают, стабилизировало цены на еду в Северной Корее", — сказал министр.

Если зависимость России от боеприпасов и оружия КНДР будет расти, Шин предсказал, что объем военной технологической помощи РФ, вероятно, расширится в будущем. По его словам, пока неизвестно, предложат ли российские военные технологию, связанную с самолетами и наземным оборудованием, которую ищет Северная Корея.

"Если Россия продолжит получать больше боеприпасов от Северной Кореи, объем передачи технологий может увеличиться", — сказал он.

Напомним, 26 января аналитики Defense Express сообщили, что по Киеву ударили баллистической ракетой из КНДР. В столице Украины были найдены соответствующие обломки.