По Киеву ударили баллистической ракетой из КНДР: найдены обломки, — Defense Express (фото)
По словам аналитиков, Северная Корея наносит на свои ракеты длинные серийные номера, пытаясь таким образом создать иллюзию немалого их количества в своем арсенале.
Во время одной из последних ракетных атак на Киев российские агрессоры выпустили по столице Украины баллистическую ракету северокорейского производства. Об этом сообщает 26 января информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
Специалисты агентства добавили, что точно установить, какой именно ракетой был нанесен удар, сложно — KN-23 или KN-24, но очевидно Киев был целью этой баллистики.
Эксперты Defense Express подтверждают, что жителями столицы были найдены обломки этой ракеты. На фото, присланных в редакцию, видно довольно большой обломок, похожий на фюзеляж.
"Он имеет довольно нехарактерную для российских ракет маркировку, которую пытались стереть. Нанесение на ракеты крупных серийных номеров характерно только для КНДР", — подчеркивают специалисты.
И добавляют, что нанесением таких длинных серийных номеров Пхеньян скорее всего пытается создать иллюзию большого количества таких ракет в своем арсенале. В то же время, как подчеркивают военные эксперты, Россия вообще не наносит серийные номера на ракеты таким образом.
После сбития ракет, как объясняют специалисты Defense Express, обломки были разбросаны на довольно значительной территории, поэтому их идентификация несколько усложняется. Такая же ситуация наблюдалась в Харькове после удара северокорейской ракеты. Тогда у украинских экспертов практически не было информации, поскольку ракеты из КНДР в то время не долетали до целей, то есть оставались в пределах РФ и падали в море. Именно тогда из выступления генерального прокурора Украины стало официально известно, что для удара по Харькову во время массированного обстрела 2 января 2024 года Россия применила баллистическую ракету, изготовленную Северной Кореей.Важно
Напомним, что 24 января во время вечернего обстрела Харькова получил ранения 4-летний ребенок. Российская ракета ударила в дом в центре города, которому почти 130 лет.
Ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обстрелы Харькова доказывают недостаток оружия в Украине. По его словам, КНДР оказалась для России более эффективным партнером, чем западные союзники для Киева.