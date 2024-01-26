26 снарядов: ВС РФ атаковали Херсон баллистикой по "николаевскому" сценарию (фото)

Оккупанты ударили по центру Херсона и попали в детсад, разрушили торговый центр и повредили еще несколько жилых домов. В настоящее время известно об одном пострадавшем.

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Российские оккупанты за минувшие сутки 73 раза обстреляли Херсон. По городу били из танков, артиллерии, минометов и БпЛА. Также по Херсону оккупанты нанесли ракетные удары. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 73 обстрела, выпустив 350 снарядов, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. Враг совершил ракетный удар по Херсону, применив баллистику. Также по городу направил 26 снарядов", — проинформировал он.

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По информации главы ОГА, из-за обстрелов в городе повреждены жилые дома, дошкольное учебное заведение и торговый центр. Также в Бериславском районе повреждена башня мобильной связи.

В ОК "Юг" сообщили, что для атаки на Херсон ВС РФ использовали так называемый "николаевский" сценарий, ведь ранее враг часто обстреливал Николаев из С-300. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Ночью враг применил баллистическое вооружение. С С-300 обстрелял территории жилых массивов Херсона. Враг направил их (зенитные ракеты) по центру Херсона: попали в детсад, разрушили торговый центр, повредили еще несколько жилых домов. К сожалению, есть пострадавшие — один человек получил ранения, другие данные еще устанавливаются", — отметила Гуменюк.

По факту обстрела Херсона правоохранители открыли уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 26 января 2024 года около 01:50 враг ракетами атаковал город Херсон. В результате атаки, по месту жительства, взрывную травму и осколочное ранение получила 54-летняя женщина. Поврежден многоэтажный дом. Прокуроры во взаимодействии со следователями задокументировали очередное военное преступление, совершенное представителями Вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении прокуратуры Херсонской области.

Напомним, что 24 января во время вечернего обстрела Харькова получил ранения 4-летний ребенок. Российская ракета ударила по дому в центре города, которому почти 130 лет.

Ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обстрелы Харькова доказывают недостаток оружия в Украине. По его словам, КНДР оказалась для России более эффективным партнером, чем западные союзники для Киева.