26 снарядів: ЗС РФ атакували Херсон балістикою за "миколаївським" сценарієм (фото)

Окупанти вдарили по середмістю Херсона і влучили в дитсадок, зруйнували торговельний центр та пошкодили ще кілька житлових будинків. На цей час відомо про одного постраждалого.

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Російські окупанти за минулу добу 73 рази обстріляли Херсон. По місту били з танків, артилерії, мінометів та БпЛА. Також по Херсону окупанти завдали ракетних ударів. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 350 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Ворог здійснив ракетний удар по Херсону, застосувавши балістику. Також по місту спрямував 26 снарядів", — проінформував він.

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За інформацією голови ОВА, через обстріли в місті пошкоджені житлові будинки, дошкільний навчальний заклад та торгівельний центр. Також у Бериславському районі пошкоджено вежу мобільного зв'язку.

В ОК "Південь" повідомили, що для атаки на Херсон ЗС РФ використали так званий "миколаївський" сценарій, адже раніше ворог часто обстрілював Миколаїв з С-300. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Уночі ворог застосував балістичне озброєння. Із С-300 обстріляв території житлових масивів Херсона. Ворог спрямував їх (зенітні ракети) по середмістю Херсона: влучили в дитсадок, зруйнували торговельний центр, пошкодили ще кілька житлових будинків. На жаль, є постраждалі – одна людина отримала поранення, інші дані ще встановлюються", – зазначила Гуменюк.

За фактом обстрілу Херсона правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 26 січня 2024 року близько 01:50 ворог ракетами атакував місто Херсон. Внаслідок атаки, за місцем мешкання, вибухову травму та уламкове поранення отримала 54-річна жінка. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Прокурори у взаємодії зі слідчими задокументували черговий воєнний злочин, вчинений представниками Збройних сил РФ", — йдеться в повідомленні прокуратури Херсонської області.

Нагадаємо, що 24 січня під час вечірнього обстрілу Харкова отримала поранення 4-річна дитина. Російська ракета вдарила по будинку у центрі міста, якому майже 130 років.

Раніше повідомлялося, що голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що обстріли Харкова доводять нестачу зброї в Україні. З його слів, КНДР виявилась для Росії ефективнішим партнером, ніж західні союзники для Києва.