По Києву ударили балістичною ракетою з КНДР: знайдені уламки, — Defense Express (фото)

За словами аналітиків, Північна Корея наносить на свої ракети довгі серійні номери, намагаючись таким чином створити ілюзію чималої їх кількості у своєму арсеналі.

Related video

Під час однієї з останніх ракетних атак на Київ російські агресори випустили по столиці України балістичну ракету північнокорейського виробництва. Про це повідомляє 26 січня інформаційно-консалтингове агентство Defense Express.

Фахівці агентства додали, що достеменно встановити, якою саме ракетою було нанесено удар, складно — KN-23 чи KN-24, але вочевидь Київ був ціллю цієї балістики.

Експерти Defense Express підтверджують, що мешканцями столиці було знайдено уламки цієї ракети. На фото, надісланих до редакції, видно доволі великий уламок, схожий на фюзеляж.

Фото: Defense Express

"Він має доволі нехарактерне для російських ракет маркування, яке намагалися стерти. Нанесення на ракети великих серійних номерів характерне лише для КНДР", — підкреслюють фахівці.

І додають, що нанесенням таких довгих серійних номерів Пхеньян ймовірніше намагається створити ілюзію чималої кількості таких ракет у своєму арсеналі. Водночас, як підкреслюють військові експерти, Росія взагалі не наносить серійні номери на ракети таким чином.

Фото: Defense Express

Після збиття ракет, як пояснюють спеціалісти Defense Express, уламки були розкидані на досить значній території, тож їх ідентифікація дещо ускладнюється. Така сама ситуація спостерігалася у Харкові після удару північнокорейської ракети. Тоді в українських експертів практично не було інформації, оскільки ракети з КНДР на той час не долітали до цілей, тобто залишалися в межах РФ і падали в море. Саме тоді з виступу генерального прокурора України стало офіційно відомо, що для удару по Харкову під час масованого обстрілу 2 січня 2024 року Росія застосувала балістичну ракету, виготовлену Північною Кореєю.

Важливо

26 снарядів: ЗС РФ атакували Херсон балістикою за "миколаївським" сценарієм (фото)

Нагадаємо, що 24 січня під час вечірнього обстрілу Харкова отримала поранення 4-річна дитина. Російська ракета вдарила у будинок в центрі міста, якому майже 130 років.

Раніше повідомлялося, що голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що обстріли Харкова доводять нестачу зброї в Україні. З його слів, КНДР виявилась для Росії ефективнішим партнером, ніж західні союзники для Києва.