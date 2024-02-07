Поток Т-90, Т-80, Т-72: эксперт объяснил, как ВС РФ получают "гигантское" количество танков

Танки, которые поступают в ВС РФ, восстанавливаются из старых машин, которых на складах становится все меньше. Тем временем российские заводы выпускают новую технику в единичных экземплярах, пояснил военный аналитик Александр Коваленко.

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Российские заводы, предназначенные для выпуска новых танков, на самом деле занимаются восстановлением и модернизацией старых советских и российских бронемашин. Подавляющее большинство Т-90, Т-80 и Т-72, которые воюют на российско-украинской войне, отремонтированы впопыхах и имеют ненадлежащее качество. О том, действительно ли российская армия получает достаточное количество танков, военный аналитик и координатор проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал на странице Facebook.

Коваленко утверждает, что сообщения СМИ о "гигантском" количестве танков, которые поступают в ВС РФ, являются преувеличением, которое не соответствует реальному положению вещей. Например, нет никакого "роста на 560%". То же самое можно сказать о заявлениях заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который назвал цифру в 1 600 единиц в год (то есть 133 в месяц). На самом деле нужно обратить внимание на то, что же именно получают российские военные — новые ли это машины, или старые, но модернизированные или отремонтированные.

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В целом аналитик установил, что в месяц российский ВПК способен предоставить армии около 200 танков разных типов. Подавляющее большинство из них — не новые, а старые, но восстановленные. При этом количество старых и качество их ремонта снижаются, поскольку на заводы приходят все худшие машины.

Объяснения Коваленко основываются на следующих соображениях:

В 2019 году армия РФ получила 434 ед. Т-72 и Т-80, а о выпуске новых данных нет. В 2020 году получила 300 танков, из них 120 Т-72 — явно модернизированные, а не новые. В 2021 году получила 170 танков — более подробная информация отсутствует, пояснил Коваленко. В "лучшие" времена способность ВПК РФ составляла 36 модернизированных или отремонтированных танков в месяц. Во время войны производственные мощности "Уралвагонзавода" — 3-6 танков новых Т-90 в месяц, то есть около 60 в год (но и этот показатель не достигается). Восстановление старых танков — это 2-4 ротных комплекта Т-72 на "Уралвагонзаводе", 1-2 ротных комплекта Т-80 на заводе "Омсктрансмаш" (ротный комплект — 10 танков). Также в бой бросают Т-62 и Т-54/55 — о количестве данных нет.

Военный аналитик назвал действия ВПК РФ "уроборосом": он "съест" сам себя, постепенно использовав все старые танки и не производя новые.

"В результате низкое качество этой техники создает множество проблем российским оккупационным войскам и повышает вероятность ее уничтожения, тогда как запасы не безграничны (как и их качество). Уроборос российского танкостроения. Точнее, танко-восстановления", — написал Коваленко.

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Отметим, в декабре 2023 года западные эксперты оценили, сколько же танков выпускается в РФ. Они также обратили внимание на "скачок" российского ВПК, который до войны выпускал по 200 новых бронемашин, а после — в 10 раз больше. Анализ показал, что действительно, информация в росСМИ и представителей Кремля не соответствует действительности. Между тем осенью 2023 года стало известно, что россияне пытаются возродить технологию по выпуску Т-80 — используют имеющееся оборудование, которое стоит с советских времен.

Напоминаем, 6 февраля издание Forbes сообщило, что российские войска вывели на поле боя танки Т-55: их заметили на Херсонщине, когда на них пикировал FPv-дрон ВСУ. Российский генерал 7 февраля признал провал, который потерпели артиллеристы и танкисты ВС РФ на поле боя в Украине.