ВС РФ из-за отчаяния пришлось воевать 70-летними танками Т-55, — Forbes (видео)
По словам аналитиков, оружию Т-55 не хватает поражающей силы, еще хуже обстоит дело с броней. Танк не может противостоять даже самым маленьким дронами.
Украинский беспилотник взорвал российский танк недалеко от линии фронта в Херсонской области на этой неделе или немногим ранее. Примечательна разновидность дрона (FPV) и танка — практически музейный Т-55 выпуска 50-х годов. Об этом пишет Forbes.
Танки Т-55 на юге Херсонской области по большей части находятся в арсенале 810-й бригады морской пехоты ВС РФ. Танки используются как мобильные гаубицы: поднимают свои 100-миллиметровые орудия высоко вверх и обстреливают цели на расстоянии до 15 км.
Т-55 — не лучшая из гаубиц. Прицел не охватывают максимальную дальность стрельбы. Хрупкий ствол не продержится долго под тяжелыми нагрузками.
Но в 2023 году, спустя 70 лет после того, как 40-тонные четырехместные Т-55 впервые поступили на вооружение советской армии, их решили снять с долгосрочного хранения и дополнить новейшие российские машины, в надежде улучшить статистику потерь бронетехники.
Оружию Т-55 не хватает поражающей силы, еще хуже обстоит дело с броней. Танк уязвим не только перед тяжелыми противотанковыми средствами, но и перед пехотным оружием, и самыми маленькими дронами.
Именно поэтому танк Т-55, недавно уничтоженный в Херсонской области, вероятно, не выдержал удара. Заглянув под клетку брони, которую россияне поспешно приварили к верху танка, FPV, судя по всему, нацелился на слабое место между башней и корпусом.
Обреченный танк и его обреченный экипаж, судя по всему, атаковали узкий плацдарм украинской морской пехоты на левом берегу Днепра. Ведь FPV обычно находятся на расстоянии не более нескольких километров.
Если бы 810-я бригада ВС РФ использовала свои Т-55 исключительно в качестве гаубиц, она, вероятно, не стала бы выкатывать их в зону действия FPV.
Сколько танков у России
Россияне рискуют своими самыми старыми и слабыми танками в прямых атаках на украинские позиции. Аналитики пытаются выяснить, сколько еще рабочих танков остается у ВС РФ после потери как минимум 2600 единиц подобной техники.
Перед полномасштабным вторжением два года назад в российских вооруженных силах было менее 3000 боевых танков. По самым оптимистичным оценкам, российская промышленность произвела или сняла с консервации 500 танков в 2022 году и еще 1500 в 2023-м.
Темпы производства, вероятно, слишком медленные, чтобы компенсировать все потери ВС РФ по части бронетехники, особенно с учетом того, что в последние недели уровень потерь резко возрос.
Напомним, что белорусская армия получит для своих РСЗО новые снаряды калибра 122-мм и дальностью 40 км.
Также сообщалось, что российские ДРГ в Сумской и Черниговской областях убивают всех, кого видят.