ЗС РФ через відчай довелося воювати 70-річними танками Т-55, — Forbes (відео)

За словами аналітиків, зброї Т-55 не вистачає сили, що уражає, ще гірше справа з бронею. Танк не може протистояти навіть найменшим дронам.

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Український безпілотник підірвав російський танк недалеко від лінії фронту в Херсонській області цього тижня або трохи раніше. Примітний різновид дрона (FPV) і танка — практично музейний Т-55 випуску 50-х років. Про це пише Forbes.

Танки Т-55 на півдні Херсонської області здебільшого перебувають в арсеналі 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ. Їх використовують як мобільні гаубиці: підіймають свої 100-міліметрові гармати високо вгору й обстрілюють цілі на відстані до 15 км.

Т-55 — не найкраща з гаубиць. Приціл не охоплює максимальну дальність стрільби. Крихкий ствол не протримається довго під важкими навантаженнями.

Але 2023 року, через 70 років після того, як 40-тонні чотиримісні Т-55 вперше надійшли на озброєння радянської армії, їх вирішили зняти з довгострокового зберігання та доповнити новітніми російськими машинами, в надії поліпшити статистику втрат бронетехніки.

Т-55 у Херсонській області

Зброї Т-55 не вистачає сили, ще гірше йде справа з бронею. Танк уразливий не тільки перед важкими протитанковими засобами, а й перед піхотною зброєю і найменшими дронами.

Саме тому танк Т-55, нещодавно знищений у Херсонській області, ймовірно, не витримав удару. Зазирнувши під клітку броні, яку росіяни поспіхом приварили до верху танка, FPV, скоріш за все, націлився на слабке місце між баштою і корпусом.

Приречений танк і його приречений екіпаж, судячи з усього, атакували вузький плацдарм української морської піхоти на лівому березі Дніпра. Адже FPV зазвичай перебувають на відстані не більше кількох кілометрів.

Якби 810-та бригада ЗС РФ використовувала свої Т-55 виключно як гаубиці, вона, ймовірно, не стала б викочувати їх у зону дії FPV.

Скільки танків у Росії

Росіяни ризикують своїми найстарішими й найслабшими танками в прямих атаках на українські позиції. Аналітики намагаються з'ясувати, скільки ще робочих танків залишається у ЗС РФ після втрати щонайменше 2600 одиниць подібної техніки.

Перед повномасштабним вторгненням два роки тому в російських збройних силах було менше ніж 3000 бойових танків. За найоптимістичнішими оцінками, російська промисловість виробила або зняла з консервації 500 танків у 2022 році та ще 1500 у 2023-му.

Темпи виробництва, ймовірно, занадто повільні, щоб компенсувати всі втрати ЗС РФ у частині бронетехніки, особливо з урахуванням того, що в останні тижні рівень втрат різко зріс.

Нагадаємо, що білоруська армія отримає для своїх РСЗВ нові снаряди калібру 122-мм і дальністю 40 км.

Також повідомлялося, що російські ДРГ у Сумській і Чернігівській областях вбивають усіх, кого бачать.