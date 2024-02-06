Оккупанты начали применять FPV-дроны. Ими поражают как гражданские, так и военные авто, рассказывает боец 24-й бригады Станислав Бунятов.

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В приграничных с Россией Черниговской и Сумской областях участились мероприятия вражеских ДРГ. Они "охотятся", как на военных Сил обороны, так и на гражданское население. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов.

"К постоянным обстрелам и регулярным вылазкам ДРГ, которые без идентификации цели, убивают всех, кто попадает в поле зрения, добавились FPV. П**оры залетают в тыл и тренируются на мирном населении, уничтожают вышки мобильной связи, гражданские и военные автомобили и тому подобное. Недавно в Сумском районе FPV попала в молоковоз, чудом никто не пострадал", — рассказал он.

По его словам, такие случаи уже стали закономерными в приграничных регионах.

"Но никто не спешит покрывать линию границы РЭБом, хотя это можно делать планомерно, перекрывая "дыры", через которые залетают п**оры. Как узнать откуда залетают? Есть такая вау-штука, называется анализатор дронов, стоит копейки", — написал он.

Напоминаем, что на Черниговщине будет действовать специальный пограничный режим, который предусматривает ряд ограничений для граждан в 5-ти километровой зоне.

Ранее сообщалось, что 3 февраля российская ДРГ пыталась пересечь украинскую границу в Сумской области. Украинские защитники обнаружили движение вооруженной группы в составе десяти человек. Был стрелковый бой.