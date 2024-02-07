Танки, артиллерия и авиация: в РФ рассказали о провалах боевой техники на фронте

Российско-украинская война продемонстрировала несостоятельность многих прогнозов развития военного дела и потребовала переоценить роль различных видов оружия, отметил экс-начальник Генштаба России Юрий Балуевский.

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Бывший начальник Генштаба Российской Федерации Юрий Балуевский заявил, что война показала проблемы российского вооружения. Об этом сообщило издание "Армейский стандарт".

Балуевский отметил, что российско-украинская война стала проверкой всех составляющих военного дела. Речь идет о тактике, стратегии, организационных структурах войск, испытание боем почти всех нестратегических видов и образцов вооружения и техники. Он считает, что война показала несостоятельность многих прогнозов развития военного дела и потребовала переоценить роль различных видов оружия.

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Российские танки

Балуевский отметил, что танк "стал одной из главных жертв опыта боевых действий последних двух лет". По его словам, танки легко обнаружить и поразить. Кроме этого, российская машина является уязвимой к минам. Кроме этого, танки имеют недостаточную защиту от барражирующих боеприпасов и FPV-дронов.

Российская артиллерия

Юрий Балуевский считает, что эволюция артиллерии меняет принципы контрбатарейной борьбы, поскольку на первый план все чаще выходят беспилотные разведчики и наводчики.

Он отметил, что российские разработчики артиллерийских систем остаются "в роли догоняющих". Поскольку артиллерия НАТО имеет преимущество благодаря переходу на 155-мм пушки с длиной ствола 52-го калибра, а в перспективе 58-60-го калибров и разработки 155-мм снарядов сверхбольшой дальности.

"СВО выявило значительное отставание отечественной артиллерии и ракетных систем и требует приоритетного кардинального их перевооружения в ближайшие годы", — сказал Юрий Балуевский.

Российская авиация

Бывший начальник Генштаба России заявил, что в российско-украинской войне присутствует проблема эффективного подавления противовоздушной обороны противника. В результате чего стали невозможны устоявшиеся формы применения авиации, речь идет о воздушной наступательной операции и массированных авиаударах.

Напомним, 5 февраля бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что украинские военные уничтожили российский наземный колесный беспилотник.

4 февраля стало известно, что бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Нацгвардии поразили российские танки Т-72 и Т-55. Это удалось сделать с помощью FPV-дрона.