Понадобились один снаряд и два дрона: бойцы ВСУ уничтожили новый "Тайфун-К" россиян (видео)

Артиллеристы с первого раза попали в боекомплект нового российского бронеавтомобиля, который считается одним из самых дорогих в армии оккупантов.

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Один снаряд и два дрона бойцы 71 егерской бригады потратили для уничтожения "Тайфун-К". Об этом сообщили в Facebook подразделения.

Как отметили защитники, уничтожение произошло в экономрежиме. Бронеавтомобиль, который оценивается в 2,5 миллиона долларов, ночью привез боезапас на позиции оккупантов.

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"Смешная история". Как украинские дроны уничтожили 21 единицу российской техники за один рейд (фото)

"И хотя делал это тайком, ночные птички заметили его и дали сигнал артиллеристам", — говорится в сообщении.

Цель была поражена первым же снарядом из артиллерийской пушки. Дым развеялся, а вражескую боевую машину впоследствии добили операторы fpv-дронов подразделения.

Сами же бойцы рассказали, что зафиксировали движение транспорта. Они как раз ждали, когда оккупанты проедут. Артиллеристы попали с первого раза в технику. Попадание произошло прямо в боекомплект.

Уничтожение БМ "Тайфун" на войне с Россией

Российская бронированная машина "Тайфун" 11 января выдержала девять попаданий кумулятивного заряда, но так и не загорелась. Спецназовцы Нацгвардии наносили удары под разным углом, но российская бронированная техника не загорелась. Кумулятивная атака, как отмечают, мощнее выстрела из РПГ. БМ получила немало повреждений, но большое количество атак так и не смогло полностью его уничтожить.

В конце сентября 2023 года украинская армия уничтожила 5 единиц легкобронированной техники: 2 БМП-2, 1 БТР-82А и 1 БТР-80. В частности, оккупанты потеряли броневик "Тайфун" от российской компании КамАЗ. Какие средства поражения использовали бойцы, не сообщили.

В марте 2022 года ВСУ удалось уничтожить гордость российского оборонного комплекса "Тайфун". Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси был полностью ликвидирован.

В июне 2022 года трофейный российский КАМАЗ "Тайфун" поступил на службу в ряды украинской армии. Во время боя в Сумской области бойцы из Холодноярской бригады захватили российский броневик, воздержавшись от расстрела из гранатометов.

Напомним, 22 января ВСУ уничтожили миномет "Тюльпан" и почти 400 россиян. Командующий группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о потерях ВС РФ.