"Своих денег стоит": российская бронемашина "Тайфун" выдержала 9 кумулятивных ударов (видео)

По данным командования, спецназовцы НГУ наносили удары под разным углом, но российская бронированная техника не загорелась. Кумулятивная атака, как отмечают, мощнее выстрела из РПГ.

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Российская бронированная машина "Тайфун" выдержала девять попаданий кумулятивного заряда, но так и не загорелась. В Facebook бойцы Центра специального назначения НГУ "Омега" опубликовали подробности.

На видео техника находится вблизи участка, где расположены деревья и кусты. Украинские защитники попытались ликвидировать боевую машину, но это оказалось сверхсложной задачей.

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В целом "Тайфун" выдержал девять попаданий кумулятивного заряда, который мощнее выстрела из РПГ. Удары нанесли под разными углами и с разных сторон, но техника так и не загорелась огнем. БМ сильно повреждена, до сих пор остается в поле и неизвестно вообще будет ли отремонтирована. Большое количество атак так и не смогло полностью уничтожить.

Украинские защитники призвали не забывать, что война продолжается с сильным врагом. Армия российских оккупантов постоянно совершенствуется, поэтому все еще остается угрозой.

"Тот факт, что мы даем достойный отпор этой орде, говорит о том, что у нас самые крепкие воины!" — говорится в заметке.

Уничтожение БМ Тайфун на войне с Россией

В конце сентября 2023 года украинская армия уничтожила 5 единиц легкобронированной техники: 2 БМП-2, 1 БТР-82А и 1 БТР-80. В частности, оккупанты потеряли броневик "Тайфун" от российской компании КамАЗ. Какие средства поражения использовали бойцы, не сообщили.

В марте 2022 года ВСУ удалось уничтожить гордость российского оборонного комплекса "Тайфун". Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси был полностью ликвидирован.

Напомним, в июне 2022 года трофейный российский КАМАЗ "Тайфун" поступил на службу в ряды украинской армии. Во время боя на Сумщине бойцы из Холодноярской бригады захватили российский броневик, воздержавшись от расстрела из гранатометов.