Армия РФ перебросила в Украину новейший броневик "Тайфун-ВДВ" (видео)

За 7 месяцев войны российские войска впервые перебросили для войны против нашей страны броневик "Тайфун-ВДВ". На нем установлен боевой модуль с 30-мм пушкой.

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Российские оккупанты перебросили новейший броневик "Тайфун-ВДВ" с 30-мм боевым модулем. Об этом сообщает Defense Blog.

ВС РФ отправила на войну против Украину партию броневиков "Тайфун-ВДВ" — это первое задействование новинки российского ВПК во вторжении. На опубликованном ролике видна колонна машин, которая состоит как минимум из 5 машин. Броневики оснащаются 30-мм боевыми модулями.

"Тайфун-ВДВ" — это разработка Ремдизель. Боевой модуль создан в ЦНИИ "Буревестник", который входит в "Уралвагонзавод". Машина создана по формуле 4х4. Заявленный запас хода составляет 800 км, а максимальная скорость по бездорожью должна составить 100 км/ч. Оснащается броневик 30-мм пушкой 2А42 и пулеметом калибра 7,62 мм.

Машина предназначена для перевозки экипажа на поле боя — это наступательная техника. Бронирование должно выдержать пули калибра 12,7 мм.

Напомним, российские умельцы "доработали" броневик "Тигр" установив на него динамическую защиту — это смертельно опасно для экипажа.

Ранее в РФ разработали броневик "Ахмат" для боев в Украине. Его назвали в честь отца Рамзана Кадырова.